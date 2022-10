Monreal demanda penalmente a Layda Sansores

Este viernes el senador Ricardo Monreal presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, FGR, en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. La denuncia es por la intervención de comunicaciones privadas de manera ilegal y peculado.

Ricardo Monreal se entrevistó directamente con en Fiscal Alejandro Gertz Manero y después de casi una hora de reunión aseguró que es un asunto jurídico y no político. No podemos festejar las fechorías de Sansores, aseguró Monreal, tras denunciarla penalmente

“No podemos callar ni festinar sus fechorías, la presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la Ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo, y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones de nadie. Es un asunto de carácter jurídico, no de carácter político”, puntualizó.

Dijo no temer represalias por parte del partido Morena, al cual pertenecen ambos y consideró que si la denuncia procede, como seguramente ocurrirá, la FGR solicitará el desafuero de Sansores.

En su programa llamado Martes de Jaguar, Layda Sansores hizo pública una conversación en la que supuestamente Ricardo Monreal pactó con Alejandro Moreno, líder del PRI, el triunfo de su hermano David Monreal en Zacatecas.