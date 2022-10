Ni diálogo, ni pacto con criminales: AMLO

Desde La Paz, Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que Manuel Espino, ex comisionado de Protección Federal, le haya propuesto dialogar con los grupos del crimen organizado para lograr la pacificación del país.

El jefe del Ejecutivo indicó que ese planteamiento es mero sensacionalismo y que su gobierno de ninguna manera va a pactar, ni dialogar, ni coludirse con criminales.

También, López Obrador, aprovechó para rechazar por enésima ocasión algún cambio en su estrategia de seguridad.

"No me hizo ningún, no me hizo ningún planteamiento de eso yo estimo mucho a Espino, lo que pasa es que no lo quieren los conservadores ni la prensa conservadora", explicó.

Desde las instalaciones de la Base Aeronaval de La Paz, el presidente López Obrador, agregó también que Manuel Espino fue presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad y a confesar cómo engañaron Fox y Calderón. Entonces, dijo, "le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando lombriz, lo quisieran picotear".

El jueves en un foro de seguridad, Manuel Espino reveló que planteó al secretario de Gobernación, que el gobierno federal dialogue con los grupos criminales para pacificar al país, por lo que hizo llegar una propuesta a diversas organizaciones delictivas y ya recibió respuesta positiva de dos de ellas.

En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente también se refirió a la aprobación que ya realizaron 17 congresos locales de la reforma que prolonga la permanencia de la Guardia Nacional hasta el 2028 y que ya se puede promulgar en el Diario Oficial de la Federación.

En ese sentido, explicó que le pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que siga recorriendo los congresos que faltan a fin de exhibir como vota cada estado sobre la permanencia de la Guardia Nacional en las calles.

Sobre todo, explicó, el primer mandatario que hay que dar a conocer lo congresos que voten en contra de la reforma constitucional.