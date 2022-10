EuroJazz 2022: Cartelera de todos los conciertos y actividades del festival

El Eurojazz 2022 está de regreso de manera presencial en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes (CENART) para festejar sus 25 años de música y diferentes talleres relacionados al jazz europeo.

De acuerdo con la rueda de prensa que ofreció el CENART estos son los países que asistirán esta edición: Austria, Italia, Rumania, Polonia, España, México, Países Bajos, Irlanda, Francia, Alemania y Argentina.

Serán 10 conciertos los que tendrán en sábados y domingos del 6 al 20 de noviembre en los horarios de 13 y 17 hrs. en las áreas verdes del CENART totalmente gratuitos destacando que este año se gozarán de dos presentaciones de grupos mexicanos.

Estos son las bandas estarán en el Eurojazz 2022

David Helbockґs Random/Control de Austria, Kety Fusco de Italia, JazzyBIT de Rumania, Raъl Cantizano, Ylia y Fernando Vigueras Ensamblede Espaсa, Cedric Hanriot, Sabeth Perez & Tobias Meinhartde Alemania, Under The Surface de Países Bajos, Calacas Jazz Band de México, la Orquesta Nacional de Jazz de México, Louise Phelan Quintetde Irlanda y Minino Garay, Piotr Damasiewicz Into The Roots Triode Polonia.

Si todavía no te decides sobre qué banda quieres ir a ver en Spotify hay una playlist de todas las agrupaciones para que conozcas mejor de ellas.

Este año también se contará con área de alimentos para que puedas degustar en compañía de tu familia o amigos.

¿Cómo llegar?

Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04210 Ciudad de México, CDMX

Línea 2: General Anaya

Aquí puedes consultar todos los detalles acerca del Festival Eurojazz 2022