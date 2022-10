La SCJN es una corte de vanguardia en derechos humanos, presume Zaldívar

Al encabezar el conversatorio "Impacto Transformador y Trascendencia de las Cortes Regionales de Derechos Humanos", el presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ministro Arturo Zaldívar presumió que la Suprema Corte de Justicia que preside es una corte de vanguardia

"Hoy nuestra Suprema Corte que durante mucho tiempo estuvo alejada de este paradigma de los derechos humanos internacionales es una corte de vanguardia con decisiones como el reconocimiento al derecho fundamental de toda mujer y persona gestante a interrumpir su embarazo, el reconocimiento del matrimonio igualitario entre otras decisiones que han sido de avanzada en la Corte mexicana", presumió Arturo Zaldívar.

En ese sentido Zaldívar Lelo de Larrea dijo que en México seguimos inmersos en la gran revolución de los derechos humanos, movimiento que inicia dijo, primero con el reconocimiento de los derechos tanto a nivel nacional como internacional pero que ha tenido su plenitud gracias al trabajo de las juezas y de los jueces. En primer lugar, los jueces constitucionales tanto europeos como de América y ahora también de África como los tribunales internacionales y de manera muy particular los tribunales regionales.

"Los derechos humanos no son teoría, no son doctrina solamente, tienen que ser de todo realidad, tienen que ser ante todo una forma distinta de vivir la vida en dignidad de todas las personas y por eso el trabajo de todos los tribunales de derechos humanos tanto regionales como nacionales es una función transformadora, es un papel transformador porque la sociedad no puede quedar igual antes o después de la actuación y de la realización de los derechos a través de las sentencias y los criterios de los tribunales", sentención el ministro presidente de la SCJN y del CJF.

Quiero decirle a las señoras juezas de Europa y de África que las decisiones de sus tribunales también las tomamos muy en cuenta en la SCJN; no son vinculantes para nosotros, pero sus argumentos son persuasivos: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL

⭕️ https://t.co/l4LZ9ZiHl4 pic.twitter.com/sDtTbslDqa — Suprema Corte (@SCJN) October 26, 2022

En su oportunidad la jueza del tribunal europeo de derechos humanos María Elósegui Itxaso, dijo que el tema de la autonomía o independencia judicial ha sido una cuestión muy señalada porque nos afecta a todos como jueces, aseveró.

"Este me parece también un tema crucial para la separación de poderes y para las democracias yo debo decir de nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sido eficiente es que hemos tenido más de 40 demandantes que son jueces de carrera que han acudido a nuestro tribunal porque no se ha respetado su independencia o su imparcialidad", acusó la jueza Elósegui Itxaso.

Por último, al ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar dijo que la corte mexicana establece que los criterios de la CIDH en que México no sea parte, es decir, la doctrina, la jurisprudencia de esta corte es vinculante para todos los jueces del país no vinculante en un sentido fuerte sino en un sentido de diálogo, aclaró, es decir se tendrá que privilegiar siempre aquel criterio más garantista, más proteccionista de los derechos humanos, subrayó.