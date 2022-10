Aprueban reforma militar en comisiones de San Lázaro

Fue una discusión que duró menos de dos horas para autorizar la propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre con las modificaciones de los senadores que consisten básicamente en una evaluación semestral que hará el Congreso a las labores de los militares y dotar de un presupuesto justo para adiestramiento y equipo de las policías estatales y municipales.

El priista Marco Mendoza defendió la iniciativa que fue corregida y aumentada por los senadores.

“Pero no podemos permitir que se vayan mientras no tengamos policías bien capacitadas. No estamos hablando de la militarización sino de recursos que beneficien a la ciudadanía y que devuelvan la paz a nuestras comunidades y familias. En México las fuerzas armadas han sido garantes de las instituciones y democracias, se trata sí, que su participación sea temporal peor no a costa de la seguridad de las familias. En el grupo parlamentario del PRI nos expresamos a favor de esta minuta”.

Este mismo miércoles por la tarde, el dictamen de esta reforma constitucional se discutirá ante el Pleno de San Lázaro y se prevé que también será aprobada por Morena y sus aliados más el PRI.

De hecho, pudiera aprobarse esta noche o suspenderse la sesión para continuarla mañana jueves.

En este marco, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien este martes acudió a la Cámara de Diputados para participar en foro, reveló que el PRI buscó negociar con el gobierno federal para destrabar el tema de la ampliación de los militares en las calles hasta el 2028, mediante la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre,

Es más, Adán Augusto López, dijo que existe un acuerdo político con el PRI para sacar adelante el tema militar y no solo eso, sino aprobar la reforma electoral y hasta reactivar la reforma eléctrica que antes le había rechazo el PRI junto con los otros partidos de la extinta coalición Va por México

“Es un acuerdo político que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo requiere el gobierno, en el último tramo de su sexenio. Vamos, y así se los dije, vamos a transitar y recuperar temas como la de la reforma eléctrica y vamos a intentar construir una verdadera reforma electoral”.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, negó tal acuerdo con Gobernación y reiteró que la propuesta de Yolanda de la Torre fue presentada ante todas las fuerzas políticas y no ante el Poder Ejecutivo, incluso, desmintió que se vaya a reactivar la reforma eléctrica.

Y que en el caso de la reforma electoral ya ha quedado clara la defensa del INE y el rechazo a todo aquello que sea un retroceso en la democracia del país.

“Dice que fueron ustedes los que lo buscaron- Nosotros presentamos una iniciativa y se la hicimos saber a todos los grupos parlamentarios hasta ahí. - el Secretario dice que el acuerdo con el PRI va más allá de una reforma constitucional y que se abre la puerta para la aprobación de la reforma electoral y revivir la reforma eléctrica- A ver, ya dimos el posicionamiento de nuestro partido y dijimos cuales son las cosas que nunca votaríamos, es más, si no hay reforma electoral, nosotros transitamos con la que existe. ¿Y la reforma eléctrica? - nosotros no tenemos reforma eléctrica”.

Por lo pronto, Rubén Moreira, reiteró que en la votación para extender la permanencia de los militares en las calles hasta el 2028, el PRI aportará los votos para aprobar la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre corregida por los senadores.