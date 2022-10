Da AMLO visto bueno para que Zelensky participe en pleno de San Lázaro

Al asegurar que la gente no se traga ningún plato de mentiras "por bien guisado que esté", el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener inconveniente que su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky pueda participar en la Cámara de Diputados de nuestro país.

Después que el líder de San Lázaro, Santiago Creel Miranda, informó que Zelenski, desea dirigir un discurso vía telemática ante el pleno de la Cámara Baja, como hizo en los congresos de Europa y América del Norte, el Primer Mandatario comentó que no se opondría sin embargo consideró, deben respetarse los principios fundamentales de la política exterior mexicana de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos.

"Pues eso es un asunto del poder legislativo, yo no tengo ningún inconveniente que pueda hablar el presidente de Ucrania, el presidente de Rusia, el presidente de China, cualquier presidente, nosotros tenemos una política exterior definida en la constitución y que es parte de nuestra historia y se establece con mucha claridad el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias pero si quieren informar bueno, hacer propaganda, también no afecta en nada".

Y es que insistió, los mexicanos se encuentran muy avispados por lo que no se dejarían manipular, algo que señaló no pasa en otras naciones.

"Aquí la gente no se traga ningún plato de mentira por bien guisado que este, mexicano está más avispado que nunca y siempre ha estado muy consciente y ahora es el esplendor, en otros pueblos hay mucha manipulación, en México no, ya cambió la realidad y no se puede siempre lo digo, siempre recurro a la frase bíblica, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas".

López Obrador hizo un nuevo llamado para que se busque una solución pacífica a la guerra entre Rusia y Ucrania.