La Cámara de Diputados decidió no abordar este martes, como estaba previsto, los polémicos temas sobre prohibir las corridas de toros en todo el país, así como la circulación de los camiones de carga de doble remolque en las calles y carreteras del territorio nacional.

El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, señaló que apenas esta mañana fue notificado que por consenso entre los grupos parlamentarios se retiran de la agenda de la sesión de este martes ambos temas.

Cuestionado si hubo presiones de grupos empresariales para no discutir estos temas que se iban a analizar sin haber sido aprobados en comisiones y a los que se dispensaron todos los trámites, el legislador panista respondió que ningún diputado debe perder su libertad por presiones externas.

“Porque presiones siempre existen, son parte de la política, parte del trabajo legislativo, cualquier autoridad tiene presiones al tomar decisiones y tiene que hacer una valoración de los intereses, de cuáles son los intereses correctos y cuáles no lo son. Entonces, seguramente han tenido diálogo muchas diputadas y diputados con quienes pueden resultar afectados con estas decisiones. A mí eso no me parece equivocado, lo que parecería equivocado es que esas presiones se traduzcan en violentar la libertad y el voto de los diputados de esta Cámara”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que los dos temas fueron eliminados de la agenda de este martes porque no hubo consenso ni en la bancada de Morena ni en los otros grupos parlamentarios.

“Por lo que hace al doble remolque g a las corridas de toros se le iba a pedir la dispensa de todos los trámites, sin embargo, hay voces tanto al interior del grupo parlamentario como de los otros grupos de que se discuta en las comisiones y que no se les dispensen los trámites toda vez que las iniciativas que se presentaron anteriormente, 7 para los dobles remolques y 3 sobre las corridas de toros para que se discutan en comisiones. Entonces vamos a abrir, un espacio de diálogo y el día de mañana pueda ser sometidos a consideración”.

El morenista admitió que en ambos temas casi es imposible llegar a un consenso por los poderosos intereses que están en juego.