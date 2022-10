Convenio espacial México- Rusia no es para espiar a EEUU ni a nadie: AMLO

El presidente López Obrador admitió que hay un acuerdo México-Rusia para manejar satélites de esa nación desde nuestro país, pero negó que el acuerdo en materia espacial para colocar el sistema satelital ruso Glonass, sea para espiar a los Estados Unidos, por lo que pidió no hacer un escándalo.

En su conferencia de prensa de este lunes, aseguró que dicho convenio de cooperación internacional para la investigación del espacio se acordó desde septiembre del año pasado con el gobierno ruso, es decir, antes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Se trata de la instalación de un sistema satelital ruso para la prevención de situaciones peligrosas con la Agencia Espacial Mexicana, como se tienen con otros países, incluido Estados Unidos, así que no deberían hacer tanto escándalo.

"Si , es un acuerdo que se firmó el año pasado en septiembre, antes de la guerra Rusia-Ucrania y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que, éstos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie, ni de afectar la soberanía de ninguna nación".

López Obrador dijo que ahora se trata de magnificar las cosas porque en el vecino país del norte habrá elecciones en breve y siempre se hacen este tipo de especulaciones para ganar la atención de los electores.

Pero pidió que "no se metan con nosotros, que no traten de usarnos para sus asuntos e intereses políticos , es decir, que no nos metan en sus argüendes"

Recordó que para frenar el conflicto ruso-ucraniano ha planteado un plan de paz, en el que México actuó de manera neutral pues no es partidario de ninguno de los dos países en conflicto o cualquier potencia mundial.

"Mientras tanto que no nos metan a nosotros en sus argüendes, como dirían en mi pueblo. Nosotros no somos bélicos, tenemos relaciones con todo el mundo. ¿pero cuando solicitamos información, Presidente pues no la hay?- Yo estoy ahora informándoles, soy representante del Estado Mexicano y le estoy diciendo que la política nuestra es no a la guerra , sí a la paz. No estamos con ninguna potencia".

Sin embargo, López Obrador, pidió dejar de lanzar misiles y dar una tregua a las hostilidades, aceptar que un grupo mediador interceda a favor de la paz.