Presenta Sheinbaum su 4 Informe de Gobierno ante el Congreso de la CDMX

Prácticamente sin críticas y con la oposición totalmente desdibujada, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó ante el Congreso local su cuarto Informe de Gobierno.

EL PAN, su principal opositor le expresó su voluntad de diálogo y le pidió evitar la confrontación. No hay que priorizar las confrontaciones políticas innecesarias y estériles. “Es el momento de escuchar todas las voces”, dijo el vicecoordinador del blanquiazul, Ricardo Rubio.

Y aunque al inicio y al final de la sesión se escucharon por parte de los diputados de Morena el obligado grito de ¡presidenta!, ¡presidenta! quien abiertamente la vio en la silla presidencial fue el líder de la bancada del Partido Verde, Jesús Sesma.

“SÍ es de su interés llevar esta actitud al servicio de todo México, bienvenida y no lo digo solamente título personal ni como líder del partido Verde en la Ciudad de México, lo digo como ciudadano: queremos una presidenta como usted en nuestro país” en e 2024.

El PRD, quien generalmente es crítico con las acciones de gobierno este día se le vio bastante moderado. Solo le dijo que sus aspiraciones presidenciales, aunque legítimas, resultan anticipadas.

“Para nadie es un secreto que usted tiene la intención de convertirse en la próxima candidata de su partido a la presidencia. Esta aspiración que se ha hecho pública es legítima, pero también resulta a nuestro juicio anticipada”, expreso el perredista Jorge GAVIÑO.

Únicamente el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres le cuestionó sus giras por los diferentes estados en lugar de enfocarse al trabajo en la ciudad.

“No quiero ser parte de un evento de campaña, pero tampoco de un linchamiento. La misión que tenemos es hacer buenos gobiernos y no hay mejor apoyo incluso electoral, que ese. Por eso he criticado públicamente que usted se haya dedicado a hacer campañas fuera de la capital, en lugar de mostrarnos con trabajo que ha honrado lo votos que obtuvo. No hay mejor campaña que un bueno gobierno”.

FOTO: Evangelina Hernández

La jefa de Gobierno leyó básicamente el texto del cuatro informe que presentó el lunes pasado en el Auditorio Nacional.

Solo le agregó un par de encuestas del INEGI, como la Encuesta Nacional de Calidad e impacto Gubernamental. Así mencionó que mientras en el 2017 creía que la policía contribuye a que una persona y su familia a que se sientan seguros, para 2021 ese porcentaje era de 30.8 por ciento”.

Mientras que en e 2017, el 33.3 por ciento de las personas creía que la policía está dispuesta a ayudarle, esta percepción aumento en 2021, 44.7 por ciento”.

Otra de las encuestas que citó fue la del transporte público. Dijo que esta también ha mejorado. “En 2017, 19.7 por ciento de la población se sentía satisfecha o muy satisfecha con transporte público. En 2021 ese porcentaje es 29.9 por ciento”.

El porcentaje de la población que está satisfecha o muy satisfecha paso de 37 a 50 por ciento en el mismo periodo”.

La jefa de Gobierno cerró su informe diciendo. “Cámbianos la forma de gobernar. La corrupción, la hipocresía, la exclusión, el racismo y el clasismo son rechazadas por la gran mayoría de los habitantes demuestra ciudad.

Las desigualdades se acortan si se cierran las puertas de la corrupción y el desprecio”.