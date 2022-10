Luego de estar ocho meses sujeta a un proceso penal, la alcaldesa en Cuauhtémoc, la panistas Sandra Cuevas Nieves, fue absuelta por un juez de los delitos de robo agravado, abuso de autoridad y discriminación, de los cuales la acusaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras salir la mañana de este jueves de la auediencia en los juzgados del Reclusorio Preventivo Norte, Cuevas Nieves dijo que fue el juez Enrique García Garrido, de la Sala 011, de la Unidad de Gestión Judicial 8, dictó fallo absolutorio a su favor.

“Ya, gracias a Dios, esto terminó, tenemos una resolución absolutoria, es decir, ya no tenemos ningún tema ni tengo ningún antecedente penal. Eso es muy importante aclararlo y bueno lista para seguir trabajando para seguir construyendo la presumió la alcaldesa.

En ese sentido la funcionaria capitalina de extracción panistas reconoció y agradeció al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo a su favor, pero lamentó que el país esté en manos que no debía caer.

“Este país desafortunadamente cayó en manos que no debía caer, pero las instituciones siguen vivas, las instituciones siguen haciendo lo que deben hacer y hoy reconozco al Tribunal de la Ciudad de México porque hizo lo que debió hacer, así como en su momento la Suprema Corte”.

Agregó que “hay mucho, mucho por hacer por este país y desde mi trinchera, desde la alcaldía Cuauhtémoc vamos a seguir dando el ejemplo de cómo se gobierna, cómo se hacen las cosas y lo más importante, que no hay que doblegarnos ante nada ni ante nadie”, externó retadora.

A pregunta expresa sobre qué experiencia personal le quedaba después de pasar este proceso penal, Cuevas Nieves respondió

“No me queda ningún ejemplo de nada, simplemente salir con la cara en alto siempre, no doblegarse, no espantarnos de nada, siempre tener la cabeza fría, siempre tener el espíritu muy fuerte para que podamos dar la batalla y salir como el día de hoy, triunfantes y ganar una y otra vez, pero eso solamente se logra cuando una tiene el alma tranquila, el espíritu tranquilo y no le debe nada a nadie”, manifestó la alcaldesa en Cuauhtémoc.

Por último aclaró que, no tiene ningún problema con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “ha sido al revés, lo tiene ella con los alcaldes de oposición, desde que perdió nueve alcaldías en la Ciudad de México y hoy, que aspira a la Presidencia de la República, hay mayor comunicación y ya nos invita a los informes después de casi un año de habernos golpeteado, de habernos amenazado, de habernos intimidado, de haber utilizado a las instituciones”, puntualizó.