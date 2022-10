Ebrard va por segunda demanda contra armerías en EU

El canciller Marcelo Ebrard acudió este miércoles a comparecer al Senado de la República.

Declaró que el gobierno de México no contempla el rompimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua, a pesar del escenario de violaciones a derechos humanos que se vive en esa nación de Centroamérica.

Asimismo adelantó que se presentará una segunda demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos después de que un juez desestimó una primera por 10 mil millones de dólares que responsabilizaba a estos de su tráfico para ser usadas por el crimen organizado.

El canciller precisó los argumentos en los que estará sustentada esta segunda demanda.

“Y vamos a presentar una segunda demanda. ya está preparada, tomando como base otro elemento jurídico nuevo, que es la aprobación en Estados Unidos de una ley bipartidista de seguridad que establece límites legales a las empresas que venden armas respecto a la utilización de esas armas, dicho de otro modo, prestanombres o que faciliten la violación de las disposiciones legales norteamericanas. Entonces, esta segunda demanda la vamos a presentar, muy probablemente, la semana entrante”, aseveró.

En el marco de su comparecencia ante pleno del Senado, como parte de la Glosa del 4º Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo Federal, la oposición le manifestó al canciller la preocupación de que la política exterior esté distanciada de sus principales aliados estratégicos, se use como propaganda electoral y facciosamente y, disminuya la imagen de México como socio confiable

La priísta Claudia Ruiz Massieu, criticó que la política exterior hoy se rija por la coyuntura interna.

“Nos preocupa genuinamente observar que nuestra política exterior ha tendido, sin duda no por diseño, a distanciarnos de nuestros aliados estratégicos, a disminuir nuestra imagen de socio confiable y a utilizar las relaciones exteriores del país, en ocasiones, como instrumento de propaganda electoral y no como un engranaje del Estado. En pocas palabras, nos preocupa que nuestra política exterior no sea el eje articulador, que siempre ha representado para enfrentar las transformaciones globales pues hoy la coyuntura interna es la que determina nuestra relación con el exterior”.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, cuestionó a la “corcholata” del presidente López Obrador sobre la grave situación en materia de derechos humanos que vive Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega.

“Le suplico que México condene a ese gobierno que no es de izquierda, deshonra a la izquierda del mundo, es un gobierno criminal, José López Portillo rompió relaciones con (Anastasio) Somoza. ¿Si usted fuera presidente de México rompería relaciones con un país que viola los derechos humanos como Nicaragua?”.

Marcelo Ebrard respondió que México no romperá relaciones diplomáticas con ese país centroamericano.

“La opción de romper relaciones hoy no la tenemos como una opción de corto plazo, porque pensamos además de las razones de nuestra tradición diplomática, tendríamos que romper relaciones con muchos países en donde hubiese violaciones a derechos humanos. Ahora, si llega a haber otra circunstancia en el futuro pues a lo mejor haríamos otra cosa”.

Sobre el tráfico de armas, el canciller refirió que el 60 por ciento de las armas que se trafican a México provienen de 10 condados ubicados en Estados Unidos.

Dijo que este será el principal tema de diálogo en la reunión que ambos países sostendrán la siguiente semana.

Enlistó que de enero de 2020 a la fecha se han asegurado en territorio mexicano 55,996 armas, 21,430 armas largas y de alto poder y el mayor decomiso se ha registrado en la frontera común.