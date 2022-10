Al decirse juaritas, negó el presidente Andrés Manuel López Obrador el interés que sea un militar quien abandere al partido Morena como candidato a la presidencia en 2024.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario consideró que no debe existir una autoridad militar sin embargo destacó que el gobierno cuenta con todo el apoyo de las fuerzas armadas para alcanzar distintos objetivos.

“No, no miren yo soy juarista y Juárez siempre separó el poder militar del poder civil así como separó el poder eclesiástico del poder civil, en este último caso porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César… entonces yo no creo que deba haber autoridad militar eso es distinto a lo que estamos haciendo, el mando es civil y tenemos la fortuna de contar con fuerzas armadas disciplinadas, leales que surgen de un movimiento revolucionario y que pertenecen al pueblo y no a la oligarquía”.

Este miércoles nuevamente reiteró su defensa a las Fuerzas Armadas enfatizando que en el pasado, si cometieron errores, se debió a las instrucciones de los gobernantes. Al ser cuestionado de las filtraciones dadas a conocer por Guacamaya, respecto a la actuación del secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval para interceder a favor del capitán José Martínez Crespo, implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Es un hombre íntegro, es una gente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y leal entoces han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud”.

López Obrador dijo que es falso lo difundido por el grupo Guacamaya en el sentido de que el general Sandoval le envió una misiva para interceder por el elemento castrense.

“No, no me ha hecho ninguna solicitud…

-¿Le mandó carta?

-No, no, si salió eso es falso…

-Todo lo que ha salido usted ha mencionado que es verdadero…

-Ah claro pero eso que me estás diciendo es falso, o sea y me pueden haber informado algo pero no es nada importante, son cuestiones que tiene que ver con nuestros adversarios”.

Así mismo tras la polémica por el supuesto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal instruyó que se informe todo lo relacionado con el contrato del software “Pegusus”.

Criticando el nombre de Guacamaya, consideró que sin juzgar nada, sería “interesante” saber quiénes son los que hackearon a la Sedena y los intereses que tuvieron para ello.