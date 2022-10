Marchan en CDMX por el 54 aniversario de la matanza de Tlatelolco

Este domingo, estudiantes, activistas y colectivos se sumaron a la marcha por el 54 aniversario de la matanza en Tlatelolco de 1968 al grito de “2 de octubre no se olvida”.

En una fotografía idéntica a la de años recientes el contingente marchó de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al Zócalo de manera pacífica.

“Dooos de octubre no se ooolvida, dos de octubre no se olvida es de lucha combativa”.

Durante el trayecto el abogado del Comité 68 y brigadista del Movimiento Estudiantil del 68 Víctor Guerra, en entrevista rechazó que las manifestaciones violentas por parte de algunos familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o el reciente hackeo al Ejército sea un ajuste de cuentas por estos hechos y por los de 1968 o 1970 como se ha manejado en algunos medios.

“Yo creo que no hay ningún ajuste de cuentas porque para haber un ajuste de cuentas tendría que haber sido una acción contundente militar porque contra un Ejército solamente se puede responder militarmente y lo único que ha sucedido es que la desesperación de los compañeros que han estado luchando porque se haga justicia por lo de Ayotzinapa no se ha logrado y se han venido sacando miles de argucias para no llegar a la verdad de los hechos”, reprochó el litigante.

Ya en el mitin luego de culminar la marcha en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, integrantes del Comité del 68 y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa lanzaron peticiones en conjunto para pedir “castigo” a los asesinos, así como para culpar al ejército por la tragedia de 1968 y la del 2014.

“La Fiscalía General de la República clasificó como confidencial por 5 años toda la información referente a las 450 averiguaciones previas iniciadas lo que pretende lapidar el acceso a la justicia para más de 500 desaparecidos por motivos políticos así como los caso del 2 de octubre del 68 y 10 de junio del 71 y el periodo de contrainsurgencia denominado Guerra Sucia, además de reducir significativamente el número de ministerios públicos asignados a dichos casos”, reprocharon los activistas.

En sus redes sociales el Secretario de Gobernación de la Ciudad de México Martí Batres Guadarrama, informó que la marcha conmemorativa por el 2 de octubre tuvo saldo blanco y una participación de 4 mil personas aunque en realidad apenas superaban los dos mil. Además, el funcionario capitalino resaltó la participación de 730 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante la marcha un reducido grupo de manifestantes, la mayoría vestidos de negro y con el rostro cubierto, se enfrentaron con policías de la SSC, durante el decomiso de todo tipo de artefactos como bombas molotov, martillos, mazos y petardos de fabricación casera por lo que fueron neutralizados.