Suspenden prisión domiciliaria de Miguel Ángel Félix Gallardo

El juez Séptimo de Distrito con sede en Ciudad de México, mandó un oficio a la dirección de reinserción social de Jalisco para que se abstuviera de excarcelar al líder del extinto Cártel de Guadalajara, en el sentido en que la empresa proveedora del servicio del brazalete presentó algunas fallas.

Mientras que estos detalles no se corrijan no se autorizará la prisión domiciliaria de Felix Gallardo, y no se tiene fecha de la nueva audiencia.

Además que la Fiscalía General de la República, también solicitó a ese mismo tribunal que Miguel Angel fuera enviado a un Centro Federal de Readaptación Social ubicado en el estado de Morelos, pero también la petición del Ministerio Público Federal fue rechazada.

Por lo tanto el “Jefe de Jefes” seguirá internado en el complejo carcelario de Puente Grande, por tiempo indefinido.