Suman 21 inmuebles dañados a causa del sismo del 19S en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, continúan atendiendo reportes y recorriendo diferentes zonas donde puede haber algún reporte de los habitantes de edificios o inmuebles que presentan alguna fisura o fractura visible para evaluar si existe riesgo a sus ocupantes.

Hasta esta mañana suman 21 los inmuebles con daños a causa del sismo de 7.7 localizado a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán ocurrido a las 13:05 horas de este lunes.

FOTO: Víctor Sandoval

En un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México detalló que del total de inmuebles, solo cuatro presentan riesgo medio y los 17 restantes son de riesgo bajo.

Los inmuebles en riesgo medio son:

Edificio Virreinal, ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, donde se encuentran las oficinas de la Jefatura de Gobierno.

Parte del Bunker de la Fiscalía General de Justicia en Rio de la Loza

Edificio de la Secretaria de Salud en la colonia Transito

Edificio de la Loteria Nacional en la colonia Tabacalera

En otros se detectaron afectaciones en acabados de las escaleras Argentina No. 8, en el Centro Histórico, en un inmueble de Dr. Navarro No. 182, en la colonia Doctores, y otro edificio en Filipinas No. 178, colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez.

En el caso de los inmuebles con riesgo bajo se ubican en la alcaldía Cuauhtémoc y solo uno en Azcapotzalco.