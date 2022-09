No es militarización ni se violan derechos con cambios en la GN: AMLO

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador su defensa al proyecto aprobado por el Congreso para que la Guardia Nacional sea responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional.

Ante señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consideraron “preocupante”, el aval de diputados y senadores mientras que Amnistía Internacional la calificó como “acto atroz”, el Primer Mandatario enfatizó que seguirá en el debate para demostrar que no hay militarización con el proyecto.

“Y vamos a seguir con el debate porque no es militarización, vamos a seguir con el debate, y vamos a seguir probando que no se violan derechos humanos y que se cuida a la gente y que no hay masacres, y que no hay torturas ni montaje como los que había con Loret de Mola, que eso ya se acabó y no se protege a nadie no hay impunidad, lo que queremos es proteger a la gente, proteger a los ciudadanos, a lo mejor los que no quieren que la Guardia Nacional este apoyada por el Ejército y la Marina lo que quieren es que en el mejor de los casos, que nos vaya mal”.

Insistió que los organismos internacionales estaban acostumbrados a gobernar de alguna forma sobre las administraciones de los distintos países que se encuentran adscritos a ellos por lo que enfatizó, debe haber una reforma profunda para que no actúen a conveniencia.

“Sentimos que estos organismos de derechos humanos no actúan con profesionalismo son muy tendenciosos y muy conservadores y es lo mismo de nuestros adversarios siempre guardan silencio callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros, también cuando les conviene no son serios. Es de lo que se tiene que reformar, la ONU la OEA, todos esos organismos se requiere una reforma a fondo”.

Se pronunció por evitar que organismos internacionales impongan a los países sus políticas económicas, poniendo como ejemplo el actuar del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que dijo han permitido que naciones como Argentina, se sobre endeuden por intereses políticos, por lo que consideró deberían ofrecer disculpas.