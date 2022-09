Si la Corte elimina prisión preventiva sería una invasión al Poder: AMLO

El presidente López Obrador, advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional aplicar la prisión preventiva oficiosa, sería una invasión de poderes, pues implica una intromisión al Poder Legislativo que lo aprobó como una medida cautelar.

Y es que la oposición y otras voces de la academia y los especialistas en ciencias jurídicas consideran que esta medida contemplada en el artículo 19 constitucional es violatoria de los derechos humanos.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que ese tema debe resolverlo el Poder Legislativo, pues la Corte no tiene facultades para eliminar artículos de la Carta Magna. Es más, dijo que la Suprema Corte no se atreverá a violar la Constitución.

"Si se cancela el artículo, entonces, si es una invasión abierta a las facultades del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes. No creo, la verdad, que se atrevan"

López Obrador admitió que los integrantes del Poder Judicial son excelentes abogados constitucionalistas pero les cuesta mucho trabajo ponerse del lado de los pobres, les falta amor al pueblo. Dijo confiar en que actúen correctamente, por lo de lo contrario dejarían de ser la Suprema Corte de Justicia, para convertirse en el Supremo poder Conservador.

"Ya no seria la Suprema Corte de Justicia sino el Supremo Poder Conservador, también depende cómo resuelvan pero no pueden quitar algo que está en la Constitución: creo que lo van a analizar muy bien, incluso son muy buenos abogados constitucionalistas y no se les da mucho el apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo".

Dijo que no ha hablado del tema con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, porque es respetoso de la división de poderes. Vamos a esperar a la resolución de la mayoría de los ministros, insistió.