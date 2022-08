Israel Vallarta torturado en el caso Cassez, será liberado: AMLO

El presidente López Obrador se refirió al documental sobre el caso Cassez- Vallarta en el que se muestra que muchas declaraciones de los inculpados fueron obtenidas mediante tortura, dijo que no ha visto dicho cortometraje, pero le han hecho comentarios positivos, aunque le hubiera gustado que se diga que en México ya no hay montajes ni tortura.

Dijo que sobre las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy en las que asegura que el que mandaba en realidad en el país era Genaro García Luna y no Felipe Calderón, no haya nada nuevo pues ya se sabía del enorme poder que ejercía el ex secretario de Seguridad.

López Obrador aseguró que todos los presuntos involucrados que fueron torturados y los que siguen en la cárcel saldrán libres, es más admitió que son ya dos Secretarios de Gobernación de su gabinete que no han podido lograr la liberación de los presos que son inocentes ya que persiste el burocratismo en los jueces a los que les falta voluntad y entusiasmo para hacer justicia en el caso de Israel Vallarta.

"El documental me han dicho que está bien hecho, no lo he visto. Pero no hablan de que ya no hay tortura, sí porque eso se terminó, y otra cosa que dicen y es verdad que los torturados todavía no salen, pero van a salir. Dicen algo que es cierto que son ya dos secretarios de Gobernación ya del gobierno nuestro, que no han podido sacar a quienes están ahí. Y está demostrado que fueron torturados porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos y además, no hay voluntad de hacer justicia".

De hecho, pidió a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que se encargue de revisar la situación de las personas que están presas y son inocentes como es el caso de Israel Vallarta.

"hay todavía mucho burocratismo es parte de la decadencia, falta el oficio del juez y no se ha estudiado bien el expediente. Estimo muchísimo al presidente de la Corte quien hace pco fue a una visita a unos reclusorios y habló de una persona dijo que él se haría cargo de que saliera, no ha salido, porque los jueces son de los más cuadrado, Por eso le estoy dando el encargo a Rosa Icela Rodríguez, que se dedique a reparar daños , y que los que están injustamente en la cárcel los liberen de inmediato".

El Presidente de la República, habló también del caso Ayotzinapa, y la demanda de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de que se les brinde mayor certeza de que ya no están vivos,.

Reiteró que el caso no ha sido cerrado pues continúa la búsqueda y se ha pedido el apoyo del grupo asesor para definir si hay ese indicio científico.

Aseguró que todos los presuntos responsables sin importar rango o cargo serán juzgados, dijo que faltan órdenes de aprehensión contra varios de ellos, unos por la desaparición, otros por el asesinato y otros más confabulación para elaborar la "verdad histórica" como es el caso del ex procurador Murillo Karam.

Dijo que muchos ya se están adelantando y creen que no se tocará a personajes como el general Salvador Cienfuegos o Enrique Peña Nieto, les dijo "espérense" .

"De conformidad con la investigación se sabe quienes participaron , todos los que participaron, y no va haber impunidad, todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan órdenes de aprehensión, algunos ya están detenidos, no son 80, son menos, Pero dicen que si no se está incluyendo a Peña, que no se está incluyendo al general Cienfuegos, que si no se está incluyendo al Ejército, espérense".

López Obrador hizo un reconocimiento al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas y todos los que han participado en esta investigación y envió también un abrazo solidario a los padres de los estudiantes desaparecidos.