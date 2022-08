Plan de rescate de mineros se dará a conocer a familiares: AMLO

Al recordar que durante la mañanera de este jueves no se dio un informe respecto al avance del rescate de los 10 mineros atrapados en la mina de Pinabete, en Coahuilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya existe un plan para ello, sin embargo, destacó que primero el asunto será tratado con sus familiares.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario comentó que no habrá decisión si no se da primero una consulta para tener su consentimiento.

“Se está haciendo una consulta con los familiares de los mineros atrapados, hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares, entonces hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento y entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos. Si ellos autorizan y se toma una decisión mañana informamos”.

Insistió que se tendrá cuidado en evitar difusión de detalles hasta que ellos tomen una decisión.