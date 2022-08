Liberación de Rosario Robles muestra que no hay persecuciones políticas

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que el beneficio que se otorgó a Rosario Robles para que pueda seguir su proceso penal en libertad, es una muestra que el Estado mexicano no ejerce persecución política contra nadie.

Señaló que en los poderes Ejecutivo y Judicial ni en la Fiscalía General de la República no hay filias ni fobias contra ningún servidor o ex servidor público.

“Sí, para que vean que no hay persecución política en el Estado mexicano, que no hay ni señalamientos ni fobias que animen al Estado mexicano, y cuando digo al Estado mexicano, me refiero no sólo al Gobierno de México, sino incluyo en ello al Poder Judicial y a la propia Fiscalía”.

El político poblano, se refirió también a la detención del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam por sus presuntas responsabilidades en el caso Ayotzinapa.

Dijo que el esclarecimiento de los 43 normalistas desaparecidos y la promesa a los padres de los muchachos para hacer justicia, es uno de los cien compromisos del presidente López Obrador y que en estricto respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, se impulsan las investigaciones a través de la Comisión de la Verdad.

“Hoy ya está detenido, confiemos en las autoridades, confiemos en que va a haber un debido proceso y esperemos los resultados que emitan tanto la procuración y en su caso la administración de justicia. Eso esperamos todos. A eso apostamos todos y esperamos que sea el hilo que descubra la madeja”.

Ignacio Mier fue entrevistado momentos antes de iniciar una sesión más de los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma electoral que organiza la Cámara de Diputados.