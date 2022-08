Rosario Robles salió de la cárcel por problemas de salud...

El presidente López Obrador aseguró que la liberación de la titular de Desarrollo Social en el sexenio anterior, Rosario Robles, no significa que sea inocente pues su proceso penal continúa

Aclaró que la exfuncionaria solicitó al juez continuar el proceso en su casa debido a complicaciones en su salud, pero no se le ha declarado inocente, eso sí coincidió, en que los jueces tardan mucho en sentenciar a los acusados, como a Rosario Robles quien tenía ya más de 3 años en prisión preventiva y no se le define su situación legal.

"En el caso de Rosario Robles ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, eso sí, tiene que haber sentencia y ya pasaron tres años y así hay muchísimos casos".

López Obrador no habló más del caso de Rosario Robles, pero admitió que hay mucha gente que lleva años en la cárcel y no ha sido sentenciada por eso emitió un decreto de amnistía para todos los presos y reclusas que llevan ya mucho tiempo sin ser sentenciados, pero no ha avanzado.