La alcaldesa de San José del Rincón en el Estado de México, Ana María Vázquez Carmona, denunció que fueron grupos políticos y de otros municipios los que el pasado domingo sembraron la violencia que derivo en la quema de su casa.

En entrevista, la edil informó que ya interpuso las denuncias correspondientes, en virtud de que cuenta con todos los elementos para señalar que los provocadores de los bloqueos, el ataque a un módulo de la policía municipal, el incendio de una patrulla y de su propia vivienda fueron personas “traídas de fuera” y movidas por grupos que persiguen intereses políticos.

FOTO: Verónica Méndez

“Atentaron contra el patrimonio de los ciudadanos, la gente de San José del Rincón no es gente violente, es gente trabajadora, gente honesta y lo que vimos el domingo no es gente de San José del Rincón, la gente de aquí no llegaría a esos extremos”, indicó la presidenta municipal.

Ana María Vázquez Carmona apunto que mantiene la colaboración con los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de los habitantes de San José del Rincón.

La alcaldesa reiteró que se trató de un domingo triste y de una venganza por no ceder a los chantajes y presiones de grupos que tienen intereses políticos, en la víspera de que inicie el proceso electoral del próximo año, cuando se elija a la nueva gobernadora o gobernador del Edomex.

El pasado domingo 14 de agosto, pobladores incendiaron la casa de la presidenta municipal de extracción panista Ana María Vázquez Carmona, además bloquearon con piedras en la carretera Villa Victoria-El Oro, atacaron módulo de la policía municipal, incendiaron una patrulla y prendieron fuego a un aserradero.