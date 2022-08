Asegura AMLO, a pesar de amparo no se detendrá la venta de Banamex

Al recordar que existe un amparo que ha frenado la venta de Banamex por parte de Citigroup, el Poder Judicial no detendrá el proceso de venta por el caso Oceanografía, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que ya no existen condiciones para que se postergue o interrumpa el proceso de oferta e Incluso indicó que Citi aceptó dar preferencia a los inversores mexicanos interesados en adquirir Bananex.

"Tengo información que sí existe este amparo pero todos los ahora sí que especialistas en derecho, sostienen lo mismo, que no hay fundamento y que no va el PoderJudicial, detener el proceso de compra venta de Banamex eso continúa tengo información, su curso normal, se está avanzando, es muy bueno para el país porque ya aceptaron los que están vendiendo en este caso Citigroup acepta que tengan preferencia los inversionistas mexicanos".

Y es que el pasado 4 de agosto el juez en materia civil dela Ciudad de México, Felipe Guerrero suspendió el proceso por una demanda de la empresa Oceanografía por un supuesto quebranto de 5 mil millones de dólares, LópezObrador se dijo seguro que habrá un buen resultado en beneficio de la banca y de mexicanos, por cierto que comentó que su gobierno pensó en adquirir el 51% de Banamex.

"Llegamos a pensar en la posibilidad de que el gobierno, la nación fuese dueño del 51% delas acciones y que 49 quedara en manos de particulares ¿por qué? Por lo mismo, el gobierno maneja 7 billones de presupuesto, un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva sí de manera preferente tiene garantizado a un cliente importante... ¿por qué no lo hicimos? Porque ya no tengo tiempo, ya participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto".

Recordó que Citigroup ya aceptó que exista preferencia de venta a inversionistas mexicanos como parte de cuatro recomendaciones hechas por su gobierno además que los compradores tengan la suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes, tres que los compradores estén al día del pago de sus contribuciones y desde luego que estén dispuestos a pagar tanto ellos como quien vende lo correspondiente al impuesto por la operación y por último que el patrimonio cultural quede en México.

El Jefe del Ejecutivo Federal señaló que planteó también como recomendación que los empleados actuales de dicha empresa, no sean despedidos.