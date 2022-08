Asegura AMLO que están “zopiloteando” en Coahuila ante tragedia en mina

Se buscará traficar con el dolor de los familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de carbón Pinabete en Coahuila fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al evitar hacer referencia sobre la posible responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el accidente donde se busca rescatar a 10 personas atrapadas, ante la revisión de las condiciones en que trabajaban los mineros junto a la Secretaría del Trabajo.

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que "ya andan zopiloteando" y traficando con el dolor de los familiares ante los comicios que vivirá Coahuila el próximo año, como ocurrió con la explosión en la Guardería ABC, donde fallecieron 49 menores, por lo que hizo un llamado a la población del estado.

"Vamos a estar todo el tiempo hasta rescatar a los mineros pero aprovecho para decir que ya andan zopiloteando, van a haber elecciones en Coahuila van a querer porque eso es lo peor, la falta de escrúpulos morales por eso le digo a la gente de Coahuila de que no se dejen manipular, no hace falta que yo les recomiende mucho sobre esto porque ellos están muy consciente muy despierte la gente está muy avispada".

También señaló a los medios de comunicación federales y locales. López Obrador recordó que la Fiscalía General de Justicia estatal realiza la investigación para deslindar responsabilidades sobre los hechos aunque comentó que la concesión fue entregada durante en el gobierno de Vicente Fox, considerando que ello no debía ocurrir.

"Esta mina fue concesionada por Fox y si estamos viendo lo que sucedió en sentido estricto no se debió entregar la concesión porque ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada con una superficie enorme? Entonces la Fiscalía tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos y nosotros continuar con la política de no seguir entregando concesiones, no hemos entregado una concesión y en los gobiernos liberales 120 millones de hectáreas concesionadas para la minería".

Por su parte a 13 días de la tragedia en la mina de Sabinas, Coahuila, la Coordinadora Nacional de Protección Ciudadana, Laura Velazquez dio a conocer que contactará a una empresa de Alemania y una de Estados Unidos para que aporten ideas para lograr acciones de mayor precisión para el rescate de diez mineros en Pinabete y comentó que dicha medida fue solicitada por los familiares de los mineros atrapados por lo que se trabajará con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores directamente del cancillar Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos, platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión la más amplia tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina, son dos empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión, esta es una solicitud permanente de parte de las familias a con quienes estamos permanentemente con ellos".

Respecto a los avances informó que tras un análisis se concluyó que los niveles de metano se encuentran por debajo de 41 metros mientras existe una estabilización del crecimiento de agua en los tirantes al interior de los pozos.

"Se está estabilizando estos niveles entre ambas minas entre Conchas Norte y Pinabete lo cual nos va a establecer un tope final para que en el momento en que se empiece a construir este muro a través de estar perforaciones en donde se va a meter el cemento, podamos tener con precisión la medición de los niveles que vayan disminuyendo, los volumenes al interior de la mina de Pinabete".

Explicó que se harán estudios geofísicos para determinar la zona exacta para construir el muro de contención.