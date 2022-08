Gorra y lentes que ayudan a personas con discapacidad motriz

¿Cuántas veces no nos hemos preguntado o imaginado hasta dónde llegará la tecnología antes de que podamos entenderla, manipularla o incluso aceptarla en un 100% sin tener miedo de que pase alguna tragedia muy al estilo de Terminator? Bueno pues aunque no lo creas, el futuro está llegando hoy y lo hace de muchas formas que cambian nuestro día a día para bien y para mal. Pero cómo vinimos aquí a reír y no a llorar, te cuento de lo bueno.

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de pacientes con algún tipo de parálisis motora, investigadores de la Universidad del Valle de México, desarrollaron Interfases Humano Máquina, o sea, sistemas de asistencia y rehabilitación a través de señales fisiológicas, que permitieron la fabricación de una gorra que controla una silla de ruedas y lentes que, a través de movimientos oculares, permiten la comunicación de un paciente con cuadriplejia.

¿Cómo funciona? Inteligencia Artificial

La gorra, cuenta con una red neuronal que se entrena para entender los comandos y que con ello el paciente pueda tener el control, es decir, a través de movimientos de cabeza la silla formulará una especie de algoritmos que ya saben lo que el usuario quiere hacer sin necesidad de que se tenga que dar un comando explícito.

Mientras que los lentes asistenciales, cuentan con un sistema para que a través de movimientos oculares, se pueda escribir texto sin necesidad de emular nada.

Ahora, este avance resulta necesario porque uno de los principales problemas que hay cuando se trata de terapias de rehabilitación, es que es muy complejo personalizarlo para que atienda específicamente las necesidades de cada usuario. Con estos artefactos, los asistentes robóticos se entrenan solos y el usuario solamente se tiene que “preocupar” entre comillas por usarlos.

Y es que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en México hay más de seis millones de personas con algún tipo de discapacidad, y casi la mitad tiene problemas de movilidad para caminar, subir o bajar.

Así que si podemos reducir el aprendizaje de un robot asistencial de meses a semanas, a mí me parece un invento ganador…¿o usted qué opina?

Si quieres más información sobre este y otros inventos, puedes escribirme en Twitter o Instagram como @nosoysilvia.