Rechaza AMLO estar gobernando a “decretazos”

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, rechazó que su gobierno esté actuando a base de "decretazos" o sea autoritario, ya que, aclaró, para eso está el Poder Judicial para decidir si son inconstitucionales o no las decisiones de su Gobierno.

Durante sus diario diálogo circular como él le llama en Palacio Nacional, el primer mandatario contestó así a pregunta expresa al acuerdo con el que se pretende que la Guardia Nacional se integre por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Explicó que como lo había argumentado el propósito de esta decisión es que la Guardia Nacional no se corrompa estando en manos del sector militar https://t.co/hxBhpWLbwo — W Radio México (@WRADIOMexico) August 9, 2022

"Si hay una violación a la Constitución para eso está el Poder Judicial, él es el encargado, el poder autónomo e independiente y ya no depende como era antes dell presidente. Antes el Poder Legislativo y el Poder Judicial dependían del Ejecutivo, así era la simulación, la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, el poder de los poderes era el presidente, ahora y no es así", declaró.

Dijo que por eso estamos viviendo tiempos interesantes, "pero no voy yo a rendirme. Nunca me he echado para atrás, si tengo la razón, si estoy bien con mi consciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo aunque no les guste a las minorías, vamos para adelante", puntualizó.