No tomo a mal los reclamos de familiares de los mineros atrapados: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que continúan sin freno las labores de rescate de los trabajadores atrapados en una mina de Coahuila, dijo que siguen las acciones de desagüe para permitir el ingreso de los rescatistas.

Admitió que hay molestia de los familiares de los mineros, por eso una señora le reclamó que si solo fue a tomarse la foto para simular preocupación por los mineros, aseguró que entiende los sentimientos, y el enojo de los familiares, pero que tiene la conciencia tranquila aunque como gobernante “tiene que pagar una cuota de humillación.

“Se está haciendo todo, todo, para el rescate, las familias están muy dolidas, tristes, preocupadas, hay que comprenderlas, una señora me dijo algo pero yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede, es más, se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación” .

Reiteró que lo primero es lograr el rescate sin olvidar las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía para castigar a los culpables.

López Obrador subrayó que en el sexenio de Vicente Fox, en 2003, se otorgó la concesión de dicha mina por 50 años, es decir que el permiso vence hasta el 2053.

“La parte judicial ya la está viendo la Fiscalía, primero: uno el rescate; dos, fincar responsabilidades y castigar a los culpables; tres, protección a familiares. La concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053, está todo documentado, nosotros no hemos dado una sola concesión, no somos iguales”.

En la conferencia de prensa se enlazó vía remota, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien detalló algunos avances en la extracción del agua de los pozos para que ingresen los rescatistas, señaló que se utilizará un dron submarino para monitorear las acciones de rescate.

“El día de hoy, señor Presidente, se estará trabajando con un dron submarino que hizo llegar la Marina y empleará a personal especializado con este equipo que contiene un cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad, con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina, sin poner en riesgo a los rescatistas”.

En otro tema, dijo que por el momento no tiene pensado reunirse con el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero que le hizo una invitación a que visite nuestro país en cuando le sea posible.

Sostuvo que el nuevo mandatario colombiano representa una esperanza para los más desprotegidos, aunque, tendrá que enfrentar una oposición muy activa y fuerte.

En torno a la escasez de agua en Monterrey y otras regiones, el Ejecutivo dijo que una solución es y no otorgar permisos para plantas industriales como las cerveceras que gastan mucha agua en la zona norte del país donde hay déficit del vital líquido, por lo que dichas empresas deben llevar su plantas al sur sureste como ocurrió con la cervecera de Mexicali que tuvo que ser reubicada en Veracruz

López Obrador insistió en su propuesta para frenar los conflictos internacionales como los de Rusia y Ucrania o el de China y Taiwán dijo que la ONU puede jugar un papel importante en favor de la paz, de hecho, dijo que enviará a dicho organismo internacional una carta con la propuesta formal.

Finalmente, el tabasqueño dijo que México envió a 85 elementos de la Sedena para ayudar en la sofocación del incendio en Cuba, que se ha vuelto bastante complicado pero se seguirá apoyando a la Isla.