La titular de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, negó a los partidos de oposición PRI, PAN y PRD los espacios solicitados para la realización de sus cinco foros alternos en materia electoral y que inician este viernes de manera paralela a los del Parlamento Abierto que organiza la Cámara a petición de Morena y sus aliados del PT y el PVEM.

Estos partidos opositores que conforman la coalición Va por México PAN, habían solicitado la Zona C de los Cristales y el Auditorio Aurora Jiménez para hacer estos foros alternos pero el área de eventos de la Secretaría General les ofreció el Mezzanine Norte y posteriormente el Auditorio Sur.

Sin embargo, este miércoles la Secretaria General, Graciela Báez, le notificó que no podrán hacer uso de ninguna de las instalaciones del Palacio legislativo de San Lázaro para la realización de sus foros, porque no ha recibido autorización de la Junta de Coordinaciòn Política, que sólo acordó destinar espacios para el Parlamento Abierto, pero no para los foros alternos

En entrevista telefónica, la máxima autoridad administrativa de la Cámara de Diputados recalcó que la negativa de asignar estos espacios a la oposición es por un mandato de la Junta de Coordinación Política.

“La Jucopo me envió un oficio que dice que la única facultada para solicitar espacios para la organización de eventos en materia electoral es la Jucopo con base en el acuerdo que aprobó para el Parlamento Abierto , entonces prácticamente me están diciendo que solo la Junta puede decidir qué espacios , a quien y cómo dárselos cuando se trata de reforma electoral , entonces en ese asunto, no tengo ni para dónde hacerse yo”

Además, la funcionaria dijo que la oposición tampoco podrá utilizar la señal del Canal del Congreso para la transmisión de sus foros alternos.

Sin embargo, el grupo parlamentario del PRD afirmó que, pese a esta negativa, Va por México llevará a cabo los foros agendados para los días 5, 12, 19, 18 y 26 de agosto.

Por su parte el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó como una provocación que la oposición realice un parlamento abierto paralelo al que ellos y sus aliados del PT y del Verde realizan en el recinto de San Lázaro.

Cuestionó también que los diputados el PAN, PRI y PRD hayan invitado a sus foros al presidente del INE, Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama, cuando habían dicho que no les interesaba ni siquiera discutir una reforma electoral y que la propuesta del presidente Lòpez Obrador no pasará,

“Se me hace un despropósito y una provocación política querer organizar un parlamento paralelo al que fue aprobado por el órgano de gobierno. Que quiere venir Lorenzo Cordova, Ciro Murayama y todos los integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral, lo pueden hacer abiertamente, incluso ya pidieron eso, pregúntenles, ellos ya pidieron que se modifique el calendario para que en lugar de que vengan el 18 vengan el 25. Nosotros en Morena no tenemos ningún inconveniente, ojalá y no sea para confirmar que son empleados de Lorenzo Córdova”.