Aprueban diputados reforma en materia de Protección y Cuidado Animal

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó otra reforma a la Carta Magna que propuso el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata de modificaciones a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución en materia de Protección y Cuidado Animal, por lo que pasa al Senado para que haga lo propio.

Fue una votación unánime de 450 votos a favor, pues todos los legisladores y legisladores convinieron en elevar a rango constitucional que queda prohibido todo tipo de maltrato a los animales de todas las especies, lo que incluye a los toros de lidia, y que el Estado mexicano garantice su protección, trato adecuado, conservación y su cuidado.

Entre los argumentos para autorizar estos cambios constitucionales destaca que siete de cada diez animales domésticos son víctimas de maltrato, que van desde golpes, dejarlos sin comer y hasta quemarlos vivos.

🐶 Durante la discusión del dictamen que reforma y adiciona la #Constitución Política, en materia de protección y #cuidadoanimal, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios externaron sus puntos de vista. ¡Conócelos! https://t.co/ucyBTwGtkA — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 13, 2024

Es más, los diputados lamentaron que México ocupe el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal y el primer lugar en Latinoamérica, lo que refleja un grave problema, de hecho, las entidades con el mayor índice de maltrato animal, destacan la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro.

Cabe mencionar que varias diputadas subieron a tribuna acompañadas de sus mascotas, entre ellas un gallo blanco de la morenista Giselle Arellano Ávila, quien dijo que su gallo se llama “Panchito”.

“Hoy quiero levantar la voz por “Panchito”, mi mascota, y por todas las mascotas que todos tenemos en casa, ellos no pueden hablar, pero nosotras desde la tribuna lo vamos a hacer. Pido de favor que siempre tengan cuidado de ellos cuando los lleven en los autos, que no los dejen encerrados con los vidrios arriba, que no se tarden tanto tiempo en llegar a sus casas para darles de comer y beber. Si no puedes cuidar a tu mascota, ponlo en manos de quien si pueda”.

Hoy levantamos la voz como lo hizo Elena Larrea por un trato digno a los animales. Por miles de ambientalistas que en todo el mundo han impulsado las causas contra el maltrato animal

1/3 pic.twitter.com/ARcgmUG1Zv — Giselle Arellano (@GisArellano_) November 13, 2024

La también diputada de Morena Merilyn Gómez Pozos llevó a su perro de la raza chihuahua llamado “Tomás”. Zaira Fernández también subió a tribuna y mostró a su mascota, un perrito Pomerania, y la legisladora del Partido Verde, Nayeli Fernández llegó cargando a su perrito schnauzer.

La petista Lilia Aguilar presentó en tribuna como invitados especiales a Jack y Milo, dos de los elementos caninos detectores de explosivos en el recinto de San Lázaro.

La enmienda constitucional establece la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y beneficio de animales de consumo humano, así como en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro.

Incluso, el líder morenista, Ricardo Monreal, se pronunció a favor de las corridas de toros siempre y cuando no culmine el espectáculo con la muerte del animal y que eso podría quedar en una ley secundaria.

“Y en el caso de corridas de toros estamos buscando un mecanismo para que pueda darse el espectáculo sin sangre, toros sin sangre, sin que se sacrifique al animal. Que sea un espectáculo al que se pueda acudir sin que salpique sangre y sin que muera el animal”.

Hoy aprobamos una reforma histórica, que garantiza la protección y el bienestar animal, un compromiso con la sociedad civil y con quienes amamos a los animales. Con 450 votos a favor, ahora contamos con un marco constitucional que lo respalda. 🐈🐶🐾 pic.twitter.com/hXzVS9OKVV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 13, 2024

Señaló también que elevar a rango constitucional el bienestar animal obliga a seguir legislando para imponer castigos más severos a los maltratadores y a quienes abandonan a sus mascotas.

Síguenos en Google News y encuentra más información