No podemos decirle a FGR que no actúe tras denuncias contra EPN: AMLO

No habrá denuncias contra ex mandatarios provenientes de la Presidencia de la República, sin embargo se debe dejar que la Fiscalía General de la República siga su curso en las investigaciones por denuncias que tenga, fue la reacción de Andrés Manuel López Obrador en torno a las tres investigaciones que la FGR inicio contra Enrique Peña Nieto.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario aseguró que si bien no es su fuerte la venganza contra ningún ex gobierno, debe ser la Fiscalía la que dé el seguimiento debido.

"Los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al Fiscal que no actúe o a una dependencia, que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, no presentes nada, no, que presente y que la autoridad resuelva pero es algo muy distinto a que nosotros por voluntad de la gente estuviésemos metidos presentando las denuncias".

Negó si quiera que vaya a hacer un llamado a Peña Nieto para que regrese a México para hacer frente a las acusaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.

"Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, eso no me corresponde a mí, y no es mi fuerte la venganza y no sólo es el ex presidente Peña, es también el ex presidente Calderón, si no hubiésemos presentado denuncia contra Calderón o contra de Fox, o de Zedillo, de Salinas de algunos de ellos yo ya las presenté cuando estaba en la oposición pero yo creo que ya están en los archivos".

Insistió que como Jefe del Ejecutivo Federal cumplió con lo prometido de hacer una consulta ciudadana para que sea la gente la que decidiera si se juzgaría a los ex presidentes desde Carlos Salinas de Gortari y aunque dijo, él mismo la solicitó, la participación no alcanzó que fuera algo vinculatorio por lo que ya no se actuó contra ellos.

Así mismo enfatizó su postura sigue siendo el mirar hacia adelante y que no se repitan los actos ilegales y de corrupción desde el gobierno federal, comenzando así una etapa nueva.