"Desde los 7 años, yo decidí que quería ir al espacio": Katya Echazarreta

A los siete años tuve un sueño, dijo Katya, la primer mujer mexicana en viajar al espacio.

“A veces pensamos que por ser niños las palabras no van a importar pero la realidad para mí fue muy diferente y las palabras fueron yo voy a ir al espacio. Yo no decía yo quiero hacerlo, yo voy a intentar, yo voy a ver si puedo. Esas no fueron las palabras, las palabras fueron yo voy a ir al espacio y esa diferencia es muy importante”.

Yo continué, contó a un grupo de niñas, estudiando, aprendiendo. “Si en la escuela no me estaban enseñando suficientes cosas que estuvieran relacionadas con el espacio, de ingeniería, de matemáticas, yo lo buscaba por mi cuenta”.

Mi familia emigró a los Estados Unidos, siguió su relato. “Tenía siete años y fue muy difícil para mí, porque yo no hablaba nada de inglés” pero después de tres años ya estaba hablando y escribiendo perfectamente el inglés.

“Yo decidí estudiar Ingeniería relacionada con electricidad porque yo quería construir naves espaciales”. Me decían “no tienes la más mínima posibilidad de llegar ahí y yo decía no me importa lo que tú me digas, es lo que yo quiero hacer, voy a elegir esa carrera, voy a trabajar para la NASA y voy a construir naves espaciales y lo hice”.

Así que por favor recuerden, dijo a las niñas, “que las palabras más importantes son las que ustedes se dicen a sí mismas”. Cuando alguien te dice que no puedes, que no es para ti, que no es para niñas , tú tienes una opción: ¿Vas a hacerles caso? ¿Vas a escuchar?

¡Pues no!, respondió.

Katya recibió este martes de manos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y ante la presencia de un grupo de niñas el reconocimiento de huésped distinguida y las llaves de la ciudad.

FOTO: Evangelina Hernández

La primera mexicana en ir al espacio relató de manera emocionada todo su camino para llegar al espacio. Dijo que contemplar al planeta Tierra “es lo más bonito que he visto en mi vida”.