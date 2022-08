Plan anti inflacionario fue decisión a tiempo… México a la vanguardia: AMLO

Con las medidas del gobierno federal para detener el incremento de la inflación se garantiza el control de precios sobre todo en energéticos y productos de la canasta básica, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que este martes, enfatizó que se han tomado decisiones a tiempo.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que entre las acciones acertadas de su administración fue el subsidiar las gasolinas a pesar que destacó, a los adversarios no les convenzan esas acciones, por lo que dijo, México ya va a la vanguardia.

“Y tenemos que cuidar que no haya inflación, afortunadamente lo estamos logrando y aunque no les guste porque los mexicanos no tenemos por qué ir en la retaguardia en lo que sucede en el mundo, los mexicanos vamos a la vanguardia poniendo el ejemplo, aunque no les parezca la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa”.

Tras recordar que en la administración anterior lo normal era aplicar “gasolinazos” insistió que en su administración se mantiene la decisión de evitar incrementos en el precio de los combustibles así mismo dijo, tampoco habrá incremento en impuestos.

“Por eso también decidimos no aumento de impuestos porque además que el aumento del impuesto incrementa los precios, se aprovechan algunos distribuidores, no todos y si hay un aumento de impuesto del 5% ellos aprovechan para incrementar los precios de sus mercancías en 10 y 15%”.

En dicho escenario indicó que todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo.

En su exposición, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que sin el Paquete contra la inflación y la carestía, el índice nacional de precios al consumidor en México sería de más de 10% y no de 8.16%, cómo está actualmente por lo que insistió gracias al “buen desempeño" de este programa la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado.

“Sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares, al caer el consumo de los hogares, cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir su tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada”.

Mientras mencionó que el costo del plan es de 574 mil mdp, detalló que los mayores gastos se han dado en el subsidio a las gasolinas y la electricidad con 430 mil millones de pesos y 73 mil millones en la Luz. El titular de Hacienda afirmó que este paquete cumple con más funciones como cuidar que no caigan los salarios.

“Es decir este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían mejor uso que utilizarlos aquí, estamos mostrando cómo con los apoyos que ya describí el salario promedio mensual de julio de 2022, está en ocho mil 943 pesos si no hubiera habido estos apoyos estaría 12% por debajo, es una caída muy fuerte para el salario mensual”.

El director de Pemex, Octavio Romero, informó que al mes de julio, se han producido 359 mil toneladas de fertilizantes, y se espera producir 274 mil toneladas más para el cierre de año, con lo que se tendrán cubiertos el programa de fertilizantes por 352 mil toneladas para 9 estados y se tendría una producción restante por 271 mil más para cubrir 9 estados.

El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño, informó que, para el fin de este, se importarán 20 mil toneladas de leche en polvo y otras 30 mil toneladas para el inicio de 2023.

También anunció el aumento en el precio de garantía de la leche, dijo que mientras en 2018 era de 5.70, actualmente es de 10 pesos.