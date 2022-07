Expertos analizarán fallas en T2 del AICM

Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que será la próxima semana cuando se le entregue un diagnóstico sobre las condiciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante la mañanera indicó que para ello ya se pidió la participación de expertos estructurales.

"Nos van a entregar en una semana un diagnóstico sobre la terminal dos, intervino la UNAM y ya se hizo un estudio preliminar sobre las fallas, pero quedamos en revisar todo, se formaron equipos de trabajo y en una semana ya tenemos un primer resultado y lo vamos a dar a conocer aquí, no quiero adelantar nada, se está invitando expertos estructurales, y es un grupo de ingenieros para que nos digan qué procede, que tengamos opiniones sobre esto, de que estuvo mal hecho no hay duda".

"Que ahí además de la mala calidad de suelo no hicieron el trabajo de cimentación adecuado. Ahí hubieron fallas, y es hasta para ordenar una auditoría técnica administrativa

-¿La van a hacer?

Vamos a ver, lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe, y que haya desgracias. Una posibilidad es hacerlo de nuevo porque sí es una falla estructural grave, hay hundimientos diferenciales".

Otra posibilidad refirió sería que el gobierno entrante sea quien tome una decisión a fondo. El Primer Mandatario, nuevamente defendió el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y aseveró que son los adversarios, que tenían intereses con el Aeropuerto que se planeaba en Texcoco, los que se aturden ycomo ejemplo puso el comentario del piloto de Aeroméxico que dijo, confundió un bache en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con un cráter.

"Entonces el aeropuerto estaba estimado en 300 mil pero iba a significar también cerrar el actual aeropuerto porque ese era el negocio que tenían planeado porque esto no lo sabe o no quieren internacionalizarlo el piloto de Aeroméxico que me consta que dijo que no iba a aterrizar a la primera porque había un cráter, un cráter en la pista, sí hay diferencia entre un bache, un socavón y un cráter verdad pero eso es lo que sucede cuando se opta por el fanatismo, nos segamos".

Señaló a ese piloto por ser simpatizante del seconservadurismo. El Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre cuándo utilizará por primera vez el AIFA a lo que se limitó a responder cuando pueda pues recordó aún las empresas se siguen mudando.