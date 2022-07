Asunto técnico caída de sitio Compranet: AMLO

El sitio para consultar las compras del gobierno federal CompraNet, tuvo un problema técnico, por el que ha presentado fallas desde el 15 de julio fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Solares, afirmara que la suspensión de la plataforma afecta el desarrollo de los procesos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el primer mandatario indicó que ya solicitó una explicación a la Secretaría de Hacienda.

“Ya los adversarios ya están imaginando con su mente cochambrosa, cosas que no son, ya ven que con todo respeto al león, el león cree que todos son peludos, no? entonces vamos a informar pero sí fue un problema técnico pero desde luego que no se oculta absolutamente nada además qué caso tendría tirar una página si luego se tiene que volver a establecer y entonces es un asunto técnico pero ya se va a resolver”.

Posteriormente la dependencia dio a conocer que será en agosto cuando el sitio se encuentre en operación detallando que la falla es derivada de un problema de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura, por lo son necesarios equipos, los cuales llegarán al país en los primeros días de agosto.