Detienen “otra vez” a Alejandro Moreno en AICM

Por segunda ocasión Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de un mensaje videograbado y subido a su cuenta de Twitter, el polémico dirigente nacional priísta denunció represión y persecución política por parte del Gobierno Federal.

‘Alito’ detalló que a su regreso de Washington DC, Estados Unidos, fue interceptado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes lo retuvieron por varios minutos “con pretextos y con mentiras”.

“Fui objeto de una agresión, de una intimidación… Es increíble que este gobierno no respete la ley, no respete los derechos humanos, no respete las garantías de ningún ciudadano”, lamentó Moreno.

Sentenció que a pesar de esto, “el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no nos van a callar; no nos va a asustar, no nos va a intimidar”.

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 26, 2022

Como se recordará a inicios del presente mes, el dirigente nacional del PRI fue retenido por primera vez en el AICM, en aquella ocasión a su regreso de Francia, derivado de una alerta migratoria solicitada por el Gobierno de Campeche.