Después de 32 horas de audiencia inicia el juez de control José Luis Palacios Vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos acusados por la Fiscalía Capitalina del colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

El juzgador mantuvo las mismas medidas cautelares en contra de los imputados, quienes deberán a firmar mensualmente y no podrán salir del país mientras dura el proceso en su contra esto fue lo que prolongó la diligencia al oponerse la defensa de las víctimas quienes pedían la prisión preventiva.

Además, el juez otorgó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria que vence el próximo enero próximo.

Cabe recordar que los delitos por los que serán procesados son homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos ellos culposos, por lo que no son considerados como graves y no ameritan la prisión preventiva.

La continuación de audiencia inició a las ocho de la mañana luego de que la semana pasada se otorgara la duplicidad del término constitucional.

Durante la diligencia, de los ocho involucrados sólo rindieron su declaración ante el impartidor de justicia entre los que destaca Enrique Horcasitas, ex director del proyecto Metro.

Gabriel Regino abogado de los ex funcionarios dijo que van a seguir exigiendo la comparecencia de Florencia Serranía, ex directora del metro, y de otros ex servidores públicos a quienes afirma están los verdaderos responsables de esta tragedia.