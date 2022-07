El Partido Revolucionario Institucional (PRI) renovó a los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de cara a las elecciones de 2023 en el estado de México y Coahuila, así como los comicios presidenciales de 2024.

Su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, dio a conocer a los nuevos miembros del CEN del tricolor a quienes elogió su compromiso, disposición y experiencia para mantener la unidad y fortaleza del PRI.

Agradezco a las mujeres y hombres que a lo largo de estos meses han puesto todo su empeño y capacidad al servicio del priismo desde el Comité Nacional. ¡Nuestro partido les reconocerá por siempre su gran entrega! 👏🏼 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 19, 2022

Dijo que él se queda hasta cumplir su mandato es decir agosto del 2023.

“Los movimientos, las adecuaciones y el tiempo en sintonía para enfrentar el proceso más importante del 2023 lo marco el comité nacional, este es un gran comité nacional son mujeres y hombres del partido con trayectoria, con compromiso. Aquí estamos todos, es un comité amplio, representativo y nosotros estaremos siempre en el cumplimiento del mandato estatutarios porque nosotros fuimos electos por cerca de dos millones de votos, de manera democrática. Así que estaremos nosotros al frente del partido con nuestra Secretaria general”

Y algo que llamó la atención es que al nuevo CEN se incorporó a 6 exgobernadores priistas quienes tienen la encomienda de fortalecer al partido y mantener la unidad ante los próximos procesos electorales.

Por ejemplo: Rolando Zapata Bello exmandatario de Yucatán estará en la Secretaría de Acción Electoral. Joaquín Hendrix, ex mandatario de Quintana Roo fue nombrado nuevo Secretario para asuntos de la Frontera Sur. El ex gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera fue nombrado como Secretario de Asuntos Religiosos. En la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, al ex mandatario de Michoacán Salvador Jara.

Esta tarde he presentado diversos nombramientos que contribuirán al mayor desempeño de nuestro trabajo partidista en todo el país. ¡La experiencia, agradecimiento y lealtad a México y al PRI siempre por delante! pic.twitter.com/FhHG4xeSbC — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 19, 2022

En la Comisión de Administración Pública y Gobernanza del Consejo Político Nacional, al ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez. Y en la Secretaría de Operación Política se nombró al ex gobernador de Tamaulipas, Miguel Alonso Reyes.

Entre otros cargos en el CEN del PRI destacan, Hiram Hernández como representante del partido ante el INE y María Esther Sherman como presidenta de la Comisión de Ética partidaria.

Alejandro Moreno Cárdenas rechazó que estos nombramientos sean para concretar un proyecto político personal.

“Este no es un proyecto personal, no es de Alejandro Moreno y de Carolina Viggiano, es del partido, y las mujeres y hombres que están sumados aquí, exgobernadores, cuadros del partido, el proyecto se llama PRI. Es un proyecto de partido y no solo queremos fortalecer al PRI sino a México y lo único que tengo por los que aquí he presentado es respeto y reconocimiento para trabajar a favor del PRI”.

El líder nacional del tricolor, reiteró que no hay que hacer caso a los audios editados, filtraciones ilegales y demás denuestos en su contra, porque obedecen a una estrategia del gobierno para destruir a la alianza Va por México que ganará las elecciones del 2023 y del 2024 por eso en Morena están desesperados.