Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan el 12 de julio 2022?

Todos los vehículos de Ciudad de México y Estado de México están sujetos a circular de acuerdo al programa Hoy No Circula. Así que para evitar cualquier tipo de multa es mejor consultar si tu automovil está autorizado para transitar este martes 12 de julio. Recuerda que por no respetar este programa ambiental te puedes hacer acreedor a una infracción que puede ir de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Carros que no circulan el 12 de julio

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que no circulan este martes 12 de julio 2022 son los siguientes:

Vehículos con engomado color rosa.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 7 y 8.

Carros que sí circulan este martes 12 de julio

Los coches que pueden circular sin ningún tipo de restricción son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Motocicletas

Carros con placas de discapacitado.

El horario del Hoy no circula entra en vigor a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

