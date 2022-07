Sin incidentes operativo por el cierre de la L1 del metro

El operativo aplicado durante el primer día de cierre de las 12 estaciones de la Línea 1 del metro se dio sin incidentes mayores.

“En general fue un operativo bastante ordenado”, expresó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Agradeció a los trabajadores y a los usuarios porque, explicó, tuvieron mucha paciencia y estaban informados sobre el cierre.

“Pensé que iba a haber molestia por parte de los usuarios y en general no, había dudas, preguntas y se contestaban y no observé que hubiera algún enojo en particular sino más mucha paciencia”.

Por su parte, el secretario de Movilidad de la ciudad, Andrés Lajous, informó que hubo un incremento en los tiempos de traslado.

“Tiempos máximos de recorrido con autobuses de RTP en la ruta Pantitlán-Balderas: 47.50 minutos; Metrobús línea 4 Pantitlán-Hidalgo: 45 minutos; Trolebús ruta Pantitlán-Chapultepec: 55 minutos; Eje 1 norte: 35 minutos. Transporte concesionado ruta Izazaga-Av. Chapultepec: 1 hora 10 minutos Pantilán-Chapultepec y Tepalcates-Tacubaya: 60 minutos”.

Explicó que el tiempo de abordaje de los vehículos alternos fue de 4 minutos como máximo.

Fue en la estación San Lázaro donde se tuvieron las filas de abordaje más largas. “Lo que hicimos para atender estas colas en San Lázaro fue enviar unidades en vacio desde Pantitlán para que las personas se pudieran subir rápidamente y no fueran unidades que ya venían con el 80 por ciento de ocupación desde Pantitlán”, afirmó.

Explicó también que se anexó una ruta más para la movilización de los usuarios a través del Eje 1 norte. Los autobuses salen de la estación Pantitlán y llegan a la estación Balderas.

Dos mil funcionarios del gobierno de la ciudad y de SEDENA y la Guardia Nacional para cubrir las distintas estaciones.

El director del metro, Guillermo Calderón aseguró que ya se iniciaron los trabajos de modernización en el túnel de la Línea 1. “Adecuaciones de acceso para la maquinaria que ingresará por la zona de Salto del Agua y el desmontaje de charolas y corte de vías para su retiro”.

Explicó que van a trabajar en dos frentes, uno que ira de Salto del Agua hacia Zaragoza y otro de Pantitlán hacia Zaragoza.