Todos los vehículos de Ciudad de México y Estado de México están sujetos a circular de acuerdo al programa Hoy No Circula. Así que para evitar cualquier tipo de multa es mejor consultar si tu automovil está autorizado para transitar este martes 5 de julio. Recuerda que por no respetar este programa ambiental te puedes hacer acreedor a una infracción que puede ir de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Carros que no circulan el 5 de julio

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que no circulan este martes 5 de julio 2022 son los siguientes:

Vehículos con engomado color rosa.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 7 y 8.

Carros que sí circulan este martes 5 de julio

Los coches que pueden circular sin ningún tipo de restricción son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Motocicletas

Carros con placas de discapacitado.

El horario del Hoy no circula entra en vigor a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

