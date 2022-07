Noroña exige a AMLO sacar las manos del proceso para elegir candidato 2024

El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien no quita el dedo del renglón en su intención de ser candidato presidencial de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM), exigió al presidente López Obrador sacar las manos del proceso de selección para elegir a su sucesor en 2024.

Reveló que el pasado viernes cuando se inauguró la primera etapa de la nueva refinería de Pemex en Tabasco, se le había invitado a ese evento al que acudieron casi todas las “corcholatas”, pero de última hora lo “desinvitaron” porque saben que él también es aspirante a la candidatura presidencial y eso representa un acto de exclusión, pues por orden de la Presidencia se canceló su asistencia a tan importante acto.

“Lo digo con toda la admiración, cariño y respeto que le tengo al compañero Presidente, que debe sacar las manos del proceso. Ya dio las señales suficientes de quien cree él que debe relevarlo. Pero lo que acaba de hacer el día primero es totalmente incorrecto. Tengo aquí la invitación para acudir a la inauguración de la refinería y luego nos desinvitaron, cancelaron estas invitaciones. El compañero Presidente no puede, no debe reproducir conductas de las que él fue víctima , de exclusión, de atropello”.

Fernández Noroña dijo que estamos en un momento delicado, pues todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar, debe inclinarse por alguno de los aspirantes a ser el relevo del Presidente.

Dijo estar de acuerdo en que una encuesta defina la candidatura para que sea el pueblo el que decida quien sucederá al Presidente, pues seguramente ganará la coalición en 20204, aclaró que no pide piso parejo porque eso es muy inocente, pero lo que sí puede exigir es que se saque las manos del proceso.

“Yo no planteo piso parejo, lo que yo digo es que hay que sacar las manos del proceso de decisión de la candidatura de nuestro movimiento en 2024. Yo no soy corcholata , soy un hombre libre que aspira legítimamente a encabezar el movimiento, No soy ningún ingenuo sé de las dificultades que implica esto, peor ni me voy a dejar hacer a un lado, no desistiré de mi legítima aspiración”.

Finalmente, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, dijo confiar que en el 2024 la gente seguirá respaldando el proyecto de nación que es la 4T.