Mujeres a todo cross, ya no se trata sólo de hombres...

Ante la constante discriminación que enfrentan las mujeres en el motociclismo y la diferencia de apoyos de patrocinadores, la ganadora del Campeonato Latinoamericano "ITALIKA Women's International Cup (IWIC)", Sara Lizeth Varón afirmó que este deporte dio un gran paso para que más gente lo conozca y así aumenten los patrocinios y oportunidades de competir a nivel internacional.

"Las mujeres estamos más que listas para dejar huella en el motociclismo, estoy muy agradecida con ITALIKA Racing por darme el apoyo suficiente para ser la piloto que soy hoy en día. El motociclismo ya no se trata sólo de hombres, y lo importante es que los patrocinadores nos den la oportunidad a mi y a otras chicas de lograr que este deporte femenil de un gran paso", señaló Sara Varón.

Y es que la ganadora del "ITALIKA Women's International Cup (IWIC)", que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, compitió con 23 pilotos mujeres de 7 países incluido México; Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina y República Dominicana.

"A las mujeres les digo que no les dé miedo, que no se dejen intimidar porque alguien les diga que no van a poder, todo lo van a poder si lo hacen con dedicación no importa si eres mujer u hombre. La dedicación, la actitud y los patrocinios deben ser los mismos para quienes hacemos motociclismo", aseguró Sara Varón, quien se levantó con el título de campeona en el famoso trazado que ocupa el GP México de la F1.

"Me gustaría ser campeona del mundo, uno de los sueños que tengo presentes este año es ser campeona latinoamericana e iberoamericana", comentó la piloto.

La colombiana Sara Varón compartió el podium con Karen Reyes y Luciana Burkle, quienes obtuvieron segundo y tercer lugar en la ITALIKA Women's International Cup, avalada por la Federación Mexicana de Motociclismo.

La carrera que se realizó el pasado 26 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez forma parte de la plataforma de ITALIKA Racing, con el distintivo Road to MotoGP y avalada también por la Federación Internacional de Motociclismo Latinoamérica (FIMLA), que busca consolidar a las jóvenes promesas del motociclismo a nivel internacional.