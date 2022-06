"FGR atraerá investigación por asesinato del periodista Antonio de la Cruz"

Al considerar que se trató de un delito en contra de la libertad de expresión, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del asesinato del periodista Antonio de la Cruz la mañana de este miércoles, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera el Primer Mandatario detalló que dicha decisión se tomó debido a que a pesar que el informador se dedicaba a dar reporte de incendios forestales o asuntos agropecuarios, se detectó que hacía comentarios políticos en contra del gobierno del estado.

"No sólo es el que él cubría información o daba información sobre cuestiones agropecuarias, forestales, los incendios que sí hacía esa labor, era una gente muy respetada y querida pero también se pudo conocer de que había cuestionamientos a autoridades locales por eso se tomó la decisión de atraer el caso y hay que decirlo también, no hubo resistencia de parte de la autoridad estatal para que se atrajera este asunto, la Fiscalía General actuó de manera consecuente".

Y aseguró, sea quien sea el responsable, no habrá impunidad, trátese de quien se trate. Previamente el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía comentó que el ataque donde quedara gravemente herida su hija, ocurrió a las 9:15 de la mañana.

"A través de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos y policías investigadores y ayer se giró oficio de la FGR para solicitar la atracción de esta investigación, de esta careta y sus anexos para que lleve el caso y la FGR ya solicitó al gobierno de México a través de la Secretaría e Seguridad y Protección Ciudadana y la Conace que contribuya con la investigación de este doloroso caso".

Enfatizó que Antonio de la Cruz no tenía ninguna amenaza previa al asesinato por lo que no se mantenía bajo ningún mecanismo de protección.

"Hasta el momento no se tiene conocimiento que el periodista haya sido amenazado con anterioridad, no estaba incorporado al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no obstante el subsecretario Alejandro Encinas, a través del mecanismo ya está en comunicación y va a apoyar a la viuda".

Respecto al asesinato a periodistas en esta administración, Mejía Berdeja detalló que se han dado 10 crímenes con detención o búsqueda de 26 personas y 19 vinculados a proceso