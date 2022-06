Osorio Chong le hace el juego a Morena, acusa 'Alito' Moreno

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al coordinador de los senadores de su partido, Miguel Ángel Osorio Chong de seguirle el juego a Morena y al gobierno de López Obrador para buscar dividir al tricolor y destruir la coalición con el PAN y PRD.

Sostuvo que las críticas y ataques directos del ex Secretario de Gobernación, en su contra favorecen solo a Morena y al gobierno federal

“Es lamentable que un compañero, correligionario, adopte a la misma postura que tiene el gobierno de la República de pretender atacar a la oposición y dividir al PRI. En este partido se respeta a todos y escucharemos a todos, pero seguiremos trabajando. Eso no es tema para nosotros lo que diga el senador, creo que está en su derecho de decir lo que quiera, no me merece la más mínima opinión, no sé qué campaña esté haciendo pero que la vaya bien en su vida”

Alejandro Moreno Cárdenas señaló también que respeta mucho a los expresidentes del tricolor que le pidieron una nueva reunión, reiteró que pueden presentar sus propuestas o quejas en la próxima Asamblea Nacional como cualquier otro priista, pues los ex dirigentes son un militante más y subrayó que en el partido no hay priistas de primera y segunda, todos son iguales.

Aprovechó para lanzarse otra vez contra Osorio Chong, dijo que el morenista Ricardo Monreal salió más crítico del gobierno que los priistas como el senador hidalguense que lo acusa de todo y hasta pide su renuncia, es increíble, aseveró.

“Ahora resulta que Monreal es más opositor a Morena que alguno de los que declaran contra mí, es increíble que no señalen lo que está ocurriendo en este país en materia de seguridad. Entonces, pareciera que muchos andan muertos de miedo tratando de arreglar sus situaciones y ver cómo quedan bien con el gobierno para que no tengan consecuencias. Nosotros estamos firmes y echados para adelante, muy contentos porque vamos avanzando haciendo el trabajo del partido para ganar en el 2023 y en el 2024”.

El dirigente nacional de tricolor, aseguró que muchos de los priistas que lo critican han resultado más aplaudidores que los propios morenistas que adoran a su Mesías