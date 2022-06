Quinta ola COVID: Recomendaciones ante aumento de contagios por Coronavirus

Durante esta semana se informó de un repunte de contagios por Coronavirus y por esta razón la Secretaría de Salud informó este 6 de junio que volverán los informes diarios de casos y decesos por Coronavirus en México. Esta sería la quinta ola de COVID-19.

Los estados que presentan mayor repunte en casos de Coronavirus

La Secretaría señaló que las entidades donde han aumentado más los casos por el virus SARS-CoV-2 son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán.

Asimismo, añadió que Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz, son otros estados que muestran una tendencia discreta a presentar un aumento de contagios.

Por esta razón se ha indicado que México está atravesando por la quinta ola de COVID.

¿A qué se debe la quinta ola de COVID 19?

De acuerdo con el doctor Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, esta quinta ola se debe a que las nuevas variantes del virus han impulsado los contagios.

El especialista explica que "cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores, y “aunque es verdad que si se tienen precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas puede haber un menor impacto, el fenómeno ocurrirá de cualquier forma”.

Por otro lado, señala que no vacunarse es otro factor que contribuye al repunte: “Hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave y no morir. Si bien el padecimiento le puede dar a cualquier persona, sobre todo a quienes tienen mucha movilidad y están en tumultos de personas sin cubrebocas, el riesgo de complicación se relaciona con las condiciones inherentes a ella y a las condiciones de vacunación o de no vacunación”.

¿Qué recomendaciones hay para evitar contagiarse en esta quinta ola de COVID?

Para evitar que la propagación del virus SARS-CoV-2 siga aumentando en esta quinta ola, la UNAM hace las siguientes recomendaciones:

No acudir a lugares cerrados o no permanecer mucho tiempo en ellos.

Mantener habitaciones y cuartos ventilados, así como sanitizarlo con frecuencia.

Uso de cubrebocas en todos los sitios públicos, incluso en los espacios abiertos cuando haya multitudes de gente.

Acudir a vacunarse y aplicarse los refuerzos correspondientes.

No automedicarse ante cualquier síntoma y acudir al médico.

Te puede interesar:

Nunca se dijo que terminó la pandemia: López-Gatell tras alza de contagios

Sube el nivel de contagio COVID-19 en CDMX: Eduardo Clark