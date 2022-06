Cártel de Sinaloa no busca control territorial en la CDMX: García Harfuch

El Cartel de Sinaloa utiliza a la CDMX como bodega y distribución de droga hacia otras entidades, aseguró el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa conjunta con José de Jesús Rodríguez Cárdenas Presidente de la cámara de Comercio Servicios y turismo de la Ciudad de Mèxico, el jefe policiaco aclaró que

el Cártel de Sinaloa no busca un control territorial en la capital del país, sino espacios donde tenga la facilidad almacenar droga y armas como bodegas o casas de seguridad, y pasar desapercibido.

Tras el aseguramiento de 300 kilogramos de cocaína y la detención de seis integrantes de una célula ligada al cártel de Sinaloa en la capital del país, el funcionario destacó que este grupo criminal no tiene una estructura en la capital.

“Ellos (el Cártel de Sinaloa) no están buscando un control territorial de la zona, no están establecidos como una estructura delictiva como tal. Ellos lo que buscan son zonas de confort, bodegas, casas donde puedan pasar desapercibidos, ahí nadie, en los cateos que hizo la fiscalía no vendían droga, no se cometía ahí ningún delito aparente, más que el almacenamiento de cantidades fuertes de droga, y de vehículos con compartimientos secretos, como fueron los otros tres aseguramientos”, destacó García Harfuch.

Aclaró que el Cártel de Sinaloa actualmente tiene presencia en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y Gustavo A. Madero, de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalia General de Justicia capitalina.

Puntualizó que la SSC ha realizado en el último año, 20 cateos aproximadamente con grandes aseguramientos de droga, posiblemente del referido Cártel.

Omar García Harfuch reconoció que la Ciudad de México es una entidad muy atractiva para los cárteles nacionales, debido a su ubicación y a su población.

“Para todos los cárteles siempre significa un gran mercado. ¿Por qué? Porque es donde más habitantes hay, es un punto neurálgico del país, así como lo es para los empresarios un punto neurálgico de todo el país, pues también para la delincuencia, y siempre, siempre, siempre, no va a haber una ciudad más importante o más atractiva que la Ciudad de México, ya que el mercado pues es el más grande”, aclaró.

Por último insistió en que no todo es venta de droga en CDMX para las organizaciones criminarles, la capital también cuenta con vías de salida, autopistas, carreteras, y es un centro de distribución para otros estados del país.

El Secretario de Seguridad Ciudadana precisó que no se tienen detectadas cuáles y cuántas fracciones de este grupo tienen presencia en la capital, ni el número de células ligadas al cártel con operaciones en la Ciudad de México.

Al presentar los resultados de la Encuesta Trimestral de Seguridad en el Comercio de la Ciudad de México donde

se seleccionaron giros comerciales que representan el 80% de los establecimientos mercantiles que operan en la Ciudad de México, el presidente de la cámara de Comercio servicios y turismo de la ciudad de Mèxico José de Jesús Rodríguez Cárdenas, informó que urante el primer trimestre de 2022, el mes con mayor número de ilícitos fue marzo con 45.8%, seguido por enero con el 26.1%, mientras que en febrero se registró solo el 20.8% de los ilícitos.

Señaló que se cometieron en contra de los comercios durante el primer trimestre del año, se clasificaron de la siguiente manera: 58.6% fueron asaltos y el 41.4% robos que incluyen cortinazo y robo hormiga.