Dan nuevo revés a “imposiciones” desde el Conacyt

El Instituto Naional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) entregar la versión pública del expediente relativo al proceso para designar o ratificar al director del CIDE, José Antonio Romero Tellaheche.

Lo anterior se desprende de la solicitud de un particular quien solicitó copias digitales de la versión pública de todo el expediente relativo al proceso para designar o ratificar, el 29 de noviembre de 2021, al director del CIDE.

En respuesta el CONACYT adujo que este expediente digitalizado, el cual no negó tener, por supuesto, no podía entregarlo por un prurito, pues conforme a la ley que nos regula, nos rige, encuadra en un supuesto de reserva porque se encuentra en medio de siete juicios de amparo, siete procesos de jueces federales en trámite, lo que se conoce como “sub judice”, por lo que clasificó la información como reservada.

Ante esta respuesta la persona solicitante se inconformó con la misma por lo que presentó un recurso de revisión bajo el argumento de que no se le entregó la información solicitada.

Al presentar el proyecto ante el pleno el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que ésta es una cuestión que es fundamental, porque estamos viviendo un momento en el cual todo se quiere guardar y todo se quiere proteger, como si fuera todo peligrosísimo y todo puede poner en riesgo todo y entonces las decisiones se vuelven, por desgracia, muchas de ellas y cada vez más preocupantemente, susceptibles de reserva o de confidencialidad y a veces mal invocada una o la otra.

Añadió que aunque el hecho de un nombramiento o de una ratificación en la persona del ahora Director del CIDE, ya es un hecho consumado, puede revertirse y puede haber variantes, y también pueden venir consecuencias a posteriori, pero lo que importa es el qué pasó respecto de una decisión que ya se cuajó, que ya aconteció, que ya existe.

“Así es que por esa razón, pues no vemos sentido a que se mantenga lo que adujo el CONACYT, aunque el CONACYT vino con nosotros y sostuvo lo que había anunciado cuando al particular le dijo, o al solicitante le dijo que no le entregaban nada por esa razón. Nosotros lo escuchamos respetuosamente, tenemos el deber de hacerlo, pero también el de inquirirle y de preguntarle, y a veces les decimos “pues explícame más, o ven y tráeme los documentos que dices que no puedes mostrar para que nosotros cotejemos y veamos si es cierto, en fin”, externó el comisionado Acuña Llamas.

Señaló que el nombramiento o ratificación del Director del CIDE José Antonio Romero Tellaeche ha sido parte de una muy vigorosa polémica que llegó a sacudir a la casa de estudios aludida, que es un sujeto obligado que pertenece al estado mexicano y que tiene una conexión muy grande con el propio Ejecutivo Federal, y que es una casa de alta docencia, especializada sobre todo en temas de política y economía, estado de derecho.

Y por consecuencia, pues se suscitó un problema relacionado con la determinación de nombrar al Director, esto deviene del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como el CONACYT.

“Entonces, aquí para no perder el hilo, sostengo, compañeras y compañeros, les pido que me acompañen para negarle, en este caso, la razón al CONACYT que puso una solución muy cómoda para no entregar esta información. No a lugar, ya lo dije, a establecer esta reserva porque no se trata, justamente, de la inspiración que tuvo el legislador.

Entonces, en este caso, no ha lugar y yo les propongo que me acompañen revocando la respuesta, ¿qué quiere decir? Dejarla sin valor.