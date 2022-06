"Eso sí calienta": AMLO a Marco Rubio por acusaciones de nexos con cárteles

Con un "eso sí calienta" respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al mensaje del senador republicano, Marco Rubio, que tras la exigencia del primer mandatario de presentar las pruebas que se tengan en su contra, reviró con una crítica al tabasqueño.

A través de su cuenta de Twitter, el congresista de ascendencia cubana, lamentó que López Obrador sea “un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba”.

Nada tardío el presidente de México cuestionó el tiempo que tienen legislando, Marco Rubio, Ted Cruz y Robert Menéndez.

“No, eso sí calienta, yo voy a seguir tratando el tema porque los tres senadores, Menéndez es fuertísimo, amenaza porque es el voto que decide en el Senado, quiero saber ¿cuántos años llevan de senadores, ahí lo dejo de tarea porque deben de llevar mucho tiempo, pero tienen mucha influencia y mucho rencor mucho odio al pueblo cubano cuando no hay que odiar”.

De esa manera reiteró que México mantendrá su postura de no exclusión en la Cumbre de las Américas, ni en otro espacio donde deba darse voz a todas las naciones, por cierto que afirmó, en el evento que concluye este viernes, México se encuentra representado aunque bajo protesta.

“Bueno es un asunto de interpretación, nosotros estamos representados pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta porque no aceptamos que se excluya a nadie, queremos la unidad de todos los países del Continente Americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar lo que es ni discriminación, no estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre intervencionista que afecta a la gente”.

El jefe del Ejecutivo Federal también negó haber solicitado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a la Cumbre no invitaran al líder opositor venezolano Juan Guaidó, como señalara la agencia AP.

“No, nosotros no nos metemos, nosotros lo que dijimos fue inviten a todos los países, inviten a todos, ese fue mi planteamiento, yo no me meto en politiquería”.

Por último tras la inauguración de la IX Cumbre, recalcó la necesidad de buscar la integración del continente ante el crecimiento comercial de China, sin alentar bloqueos ni mantener la misma política intervencionista que afecta a la gente ya que destacó que si continúa la tendencia “en 30 años China va a tener el dominio del 70 % por ciento del comercio en el mundo, y América del Norte estará en el 4 y el 10 % por ciento” generando un gran desequilibrio.