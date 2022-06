"Si tienen pruebas que las presenten… no soy Calderón"

Emplazó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los senadores estadounidenses, Marco Rubio y Ted Cruz a presentar las pruebas que tengan en su contra tras acusarlo con el crimen organizado.

Después que el senador por Florida e integrante del partido Republicano, Marco Rubio, celebró que la decisión del Primer Mandatario de no acudir a la Cumbre de las Américas al afirmar que apoya dictaduras y entrega a México al narcotráfico, durante la mañanera López Obrador recordó que Ted Cruz, lo señaló de los mismo, enfatizando que este recibió recursos de grupos a favor de las armas como la Asociación Nacional del Rifle.

"Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio pero también al otro, que presenten pruebas porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas de origen hispano, de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo las pruebas, el año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares, la fundación esta llamada Rifle, la Asociación Nacional del Rifle".

Recordó que en la sección "Quién es Quién en las Mentiras de la Semana", se destacó una entrevista al ex candidato presidencial, Francisco Labastida que lo acusó de proteger a grupos criminales, por lo que respondió con un no soy Felipe Calderón.

"Cual es mi vinculación con el narcotráfico en México, yo no soy Felipe Calderón aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión".

Negó haber hablado con el embajador, Ken Salazar sobre estos señalamientos junto al hecho anteriormente por el Jefe del Comando Norte del país vecino Glen Van Herk que la tercera parte del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado.

"No porque no es serio esto, es politiquería que tampoco es privativa de México, esto se ve en Estados Unidos y se da en todo el mundo, imagínense el del comando de las fuerzas armadas de Estados Unidos diciendo que el 35% del territorio está dominado por el narcotráfico es dos cosas o está mal informado y es grave porque no le están funcionando sus agencias y lo otro es mala fe".

Deseó que los mexicanos en Estados Unidos tomen nota del actuar de los legisladores de esa nación ya que comentó, fueron actitudes similares las que llevaron al maltrato de mexicanos y migrantes en general.

El Jefe del Ejecutivo Federal recordó que para la invitación a países a la Cumbre de las Américas se contó con el apoyo de todos los senadores republicanos para mantener la exclusión de naciones, con un apoyo del demócrata Robert Menéndez ante lo que insistió su apoyo a su homólogo Joe Biden ante las presiones sin embargo insistió no compartir sus puntos de vista.