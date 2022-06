Reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo a su homólogo estadounidense Joe Biden, sin embargo, aceptó no coincidir en la opinión de incluir a todas las naciones en la Cumbre de las Américas que se realizará hasta el 10 de junio.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario calificó como persona buena al titular de la política estadounidense y negó que la decisión de enviar a dicho evento sólo una representación de México, no tiene relación alguna o tendencia a favor del Partido Republicano para los comicios de noviembre.

“No por mi ausencia se va a interpretar que estoy ayudando a los del partido republicano, no, no, no, de ninguna manera y cada vez voy a ser más claro, quien este en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo y quien practique la xenofobia, el odio extranjero no cuenta con nuestro apoyo y el clasista que en esencia es el desprecio a los pobres no cuenta con nuestro apoyo”.

Y es que lamentó que en época de campaña el tema contra migrantes es utilizado por diferentes figuras políticas.

Cuestionado si el ex presidente Donald Trump contará con su apoyo cuando busque la reelección, contestó con un veremos y reveló que para asistir a firmar el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), puso una condición.

“En su momento lo vamos a ver porque todo esto tiene que ver también, tienen campañas y ya no pueden hacer nada, este año en Estados Unidos no se pueden esperar cambios profundos porque todo se mide en la función de la elección de noviembre, esto también hay que cambiarlo, va a venir la elección, desde luego yo tuve un trato respetuoso o mantuvimos una buena relación con el presidente Trump y por ejemplo, sin que lo habláramos de manera directa él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras mantuviésemos relación y no lo tocó y fue una de las condiciones”.

Incluso dijo que si el presidente Trump tocaba el tema, tenía preparado el poema "La Muralla" de Nicolas Guillen. Respecto la Cumbre, lamentó que Biden tenga presiones externas.

“Aunque entiendo la postura del presidente Biden no la comparto porque eso ya no se debe de permitir, ya es tiempo de decir basta y no me vas a estar chantajeando porque lo primero son los pueblos y creo porque también en eso están equivocados, piensan que si invitan a todos los países de América vamos a perder votos, que se va a fortalecer el partido republicano, no”.

El Jefe del Ejecutivo Federal destacó que será en el mes de julio cuando busque una conversación con el mandatario estadounidense para tratar la posible regularización de migrantes, una vez concluida la tensión generada por el evento que se realiza en Los Ángeles California.